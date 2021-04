Două grupări de hackeri chinezi au folosit o vulnerabilitate din reţelele americane pentru a spiona industria de apărare a SUA

Fost director general la Romatsa in mai multe mandate in guvernarea PD-L, Bogdan Donciu a fost anchetat penal, trimis în judecată și condamnat pentru că ar fi angajat fictiv persoane.

Consultantul politic si, recent, moderator de emisiune la Gold FM, Cozmin Gusa are o teorie interesanta despre "frâiele puterii" actuale si cine "manancă de sub șa" in Romania.