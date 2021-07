Șeful Armatei SUA face dezvăluri explozive: "M-am temut de o lovitură de stat a lui Trump!"

Într-o carte, care va apărea săptămâna viitoare în America, generalul Mark Milley vorbește despre zilele de mare dramatism trăite la finalul mandatului lui Donald Trump.

Astfel, el afirmă că s-a temut că liderul de la Casa Alba ar putea încerca o lovitură de stat, după alegerile din noiembrie 2020, însă organizase un plan pentru a-l opri pe președinte, de la punerea în aplicare a unei asemenea idei diabolice. Volumul "I Alone Can Fix It" ("Eu singur o pot rezolva") scris de jurnaliștii Carol Leonning și Philip Rucker, de la Washington Post, câștigători ai premiului Pulitzer, descrie modul în care Milley și ceilalți oficiali de rang înalt au discutat despre un plan de demisie, mai degrabă decât de a executa ordinele lui Trump, pe care le considerau ilegale și periculoase pentru națiunea americană, potrivit CNN.

Cartea povestește cum, pentru prima dată în istoria modernă a Statelor Unite, șeful Armatei, al cărui rol este de a-l sfătui pe președinte, era pus în situația de a-l înfrunta pe acesta, într-o situație extrem de delicată și periculoasă. Ofițerul se temea de o lovitură de stat din partea lui Trump, după ce acesta pierduse alegerile din noiembrie 2020. Și mai ales, după ce președintele își pusese acoliții în poziții de putere la Pentagon. Milley a vorbit cu prietenii, cu parlamentarii și colegii despre amenințarea unei lovituri de stat. El a spus că trebuie să fie "în gardă", pentru ceea ce putea să se întâmple

„Ei pot încerca, dar nu vor reuși. Nu poți face asta fără armată și fără CIA și FBI. Noi suntem oamenii cu armele". După insurecția din 6 ianuarie 2021, Milley a vorbit la telefon în fiecare zi cu Mark Meadows, șeful cabinetului de la Casa Albă și cu Mike Pompeo, Secretarul de Stat, pentru „a analiza situația și perspectiva, fără probleme". Totul se învârtea asupra unui scenariu care era normal să vină, transferul pașnic de putere, de la Donald Trump către Joe Biden, noul președinte ales al SUA. Iar deznodământul a fost unul fericit pentru toată lumea, iar la Casa Albă a revenit liniștea.