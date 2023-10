Emirul Qatarului provoacă cutremur: oprim aprovizionarea cu gaze a întregii lumi, dacă nu încetează bombardamentele VIDEO

Emirul Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani a anunțat că în cazul în care bombardamentele din Fâșia Gaza nu se opresc, atunci Qatar va tăia aprovizionarea cu gaze a lumii.

"Dacă bombardamentele din Gaza nu se opresc, vom opri aprovizionarea cu gaze a lumii.", a anunțat emirul Qatarului. În ciuda acestui anunț, armata Israelului a început un bombardament pe scară largă a Fâșiei Gaza. De asemenea, la granița cu Fâșia Gaza au fost aduse sute de tancuri și peste 300.000 de soldați așteaptă ordinul pentru a începe invazia terestră.

????BREAKING: Qatar is threatening to create a global gas shortage in support of Palestine. "If the bombing of Gaza doesn't stop, we will stop gas supply of the world.#Israel #IsraelPalestineWar #IsraelFightsBack #gaza #Hamas #palastine #HamasTerrorist #GazaUnderAttack... pic.twitter.com/0XMeGkpjna