Erdogan declară că Turcia ar putea intra în Israel pentru a ajuta palestinienii

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că Turcia ar putea intra în Israel, aşa cum a făcut în trecut în Libia şi Nagorno-Karabah, deşi nu a precizat ce fel de intervenţie sugerează, relatează Reuters.

Astfel,Erdogan, care a fost un critic acerb al ofensivei Israelului în Gaza, a discutat duminică despre acest război în timpul unui discurs în care a lăudat industria de apărare a ţării sale.

"Trebuie să fim foarte puternici, astfel încât Israelul să nu poată face aceste lucruri ridicole Palestinei. La fel cum am intrat în Karabah, la fel cum am intrat în Libia, am putea face acelaşi lucru cu ei", a declarat Erdogan la o reuniune a partidului său de guvernământ, AK, în oraşul său natal Rize. "Nu există niciun motiv pentru care să nu putem face acest lucru.Trebuie să fim puternici, astfel încât să putem lua aceste măsuri", a spus Erdogan în discursul televizat.

Reprezentanţii partidului AK nu au răspuns la apelurile care solicitau mai multe detalii cu privire la comentariile lui Erdogan. De asemenea, Israelul nu a făcut imediat niciun comentariu, menţionează Reuters.

Preşedintele părea să se refere la acţiunile anterioare ale Turciei. În 2020, Turcia a trimis personal militar în Libia în sprijinul guvernului de uniune naţională al Libiei, recunoscut de Naţiunile Unite. Prim-ministrul libian Abdulhamid al-Dbeibah, care conduce guvernul de uniune naţională din Tripoli, este susţinut de Turcia.

Turcia a negat orice rol direct în operaţiunile militare ale Azerbaidjanului din Nagorno-Karabah, dar a declarat anul trecut că foloseşte "toate mijloacele", inclusiv pregătirea şi modernizarea militară, pentru a-şi sprijini aliatul apropiat.

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a declarat, sâmbătă după-amiază, că nu va mai discuta cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. „L-am șters și l-am aruncat", a spus liderul turc. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan spune că nu mai poate vorbi cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu în lumina bombardamentelor din Gaza, relatează presa...

Turcia a întrerupt colaborarea cu Israelul pe plan energetic din cauza atacurile sale asupra palestinienilor din Fâșia Gaza. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat aspru Guvernul de la Ierusalim. Turcia a întrerupt colaborarea cu Israelul pe plan energetic Turcia a întrerupt planurile de explorare comună a energiei cu Israelul...