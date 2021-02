Filme porno cu Donald Trump și Bill Clinton legate de o moarte suspecta

Un jurnalist susţine că miliardarul Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în vara lui 2019 într-o închisoare din New York, deţinea filmuleţe compromiţătoare cu foştii preşedinţi americani Donald Trump şi Bill Clinton.

În noua sa carte „Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes", jurnalistul Ira Rosen scrie că Jeffrey Epstein deţinea filmuleţe compromiţătoare cu Donald Trump şi Bill Clinton. El precizează că a obţinut această informaţie de la Ghislaine Maxwell, fosta parteneră a lui Epstein. Potrivit TMZ, jurnalistul ar fi contactat-o pe Maxwell în 2016, pe când America se afla în campanie, şi i-a spus că ştie de existenţa unor înregistrări video care îl puneau într-o lumină proastă pe Donald Trump, pe atunci candidat la Casa Albă.

„Vreau filmuleţele. Ştiu că el (Epstein, n. red.) îi filma pe toţi şi vreau filmuleţele cu Trump şi fetele", şi-ar fi încercat norocul jurnalistul. Ghislaine a căzut în capcană, spune el. „Sunt fiica unui magnat de presă. Ştiu cum funcţionează aceste lucruri. Dacă vrei să intri în asta, nu poţi să faci treaba pe jumătate. Dacă vei găsi filmuleţele cu Trump, atunci va trebui să le cauţi şi pe cele cu Clinton", ar fi răspuns ea.