Gafa aliatului lui Putin: Dictatorul Lukaşenko a dezvăluit din greșeală planurile Rusiei. Ucraina va fi împărțită in patru!

Un scurt videoclip distribuit de jurnalistul belarus Tadeusz Giczan pe Twitter îl arată pe Lukaşenko arătând spre o hartă a Ucrainei care o arată segmentată în patru părţi. Giczan a numit-o „ceea ce arată ca o hartă reală a invaziei".

Lukaşenko, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, s-a adresat marţi consiliului său de securitate în timp ce stătea în faţa unei hărţi cu direcţiile de atac ale trupelor ruse în Ucraina, scrie Business Insider. Harta părea să arate planuri de mişcare a trupelor şi ţinte de infrastructură în Ucraina, precum şi ţinte în regiunea separatistă Transnistria. Unele operaţiuni indicate pe hartă au avut loc deja, în timp ce altele urmează să de desfăşoare, inclusiv o incursiune în Republica Moldova dinspre oraşul-port Odessa. Harta este împărţită în patru secţiuni care se aliniază cu districtele de comandă ale armatei ucrainene şi prezintă ceea ce ar putea fi atacurile ruseşti din Belarus, de-a lungul graniţei de est a Ucrainei şi din Crimeea ocupată.

De asemenea, este prezentată o mişcare în două direcţii care vizează Kievul - un atac care se desfăşoară în prezent, plus forţele care se îndreaptă din Doneţk şi Crimeea ocupate înainte de a intra în Melitopol, pe care Rusia l-a capturat. Dar sunt arătate şi atacuri care lovesc oraşul Dnipro, care încă nu au avut loc - posibil pentru că forţele desemnate să atace oraşul au fost reţinute de o rezistenţă acerbă la Harkov, care se află de-a lungul traseului. Un alt atac pare să se îndrepte către oraşul Cherkasy prin oraşul Sumi, unde forţele ruse au fost, de asemenea, reţinute, în timp ce un al treilea pare să se desprindă de atacul de la Kiev către Jitomir.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM