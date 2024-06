Giorgia Meloni face o profeție sumbră despre Europa: "Va rămâne un pitic politic, iar noi avem nevoie de exact opusul!"

Şefa executivului italian, Giorgia Meloni, a declarat sâmbătă că la alegerile europene se va realiza ceea ce s-a făcut în Italia: "stângiştii vor fi trimişi în opoziţie" şi va fi construită centru-dreapta.

"Vrem să facem la Bruxelles ceea ce am făcut la Roma: să construim centru-dreapta şi în Europa şi să-i trimitem în opoziţie pe stângiştii care au făcut atât de mult rău continentului nostru", a afirmat Meloni la un miting organizat la Roma la încheierea campaniei pentru alegerile europene a partidului său, Fraţii Italiei.

Într-un discurs de o oră, Meloni a subliniat: "Nu am guvernat niciodată cu stânga şi nu vom guverna cu stânga nici în Italia, nici în Europa. Şi, judecând după reacţii, se pare că obiectivul nu este foarte departe''.

În Piazza del Popolo din Roma, lidera Fraţilor Italiei a declarat că "Europa trebuie să-şi redescopere rolul în istorie, să abordeze unele teme importante şi să lase statele naţionale să decidă ce nu trebuie centralizat. Altfel, Europa va rămâne un gigant birocratic şi un pitic politic, iar noi avem nevoie de exact opusul''.

"Pe de o parte, o Europă ideologică, centralistă, nihilistă, din ce în ce mai tehnocrată. Pe de altă parte, Europa noastră, curajoasă, mândră, care nu-şi uită rădăcinile pentru că ne defineşte cine suntem, ne ajută să ne orientăm în întunericul fricii', a adăugat ea.

"Acum trebuie să creştem mizele în Europa. Am câştigat 'scudetto' (liga) şi acum trebuie să câştigăm Liga Campionilor", a declarat ea în faţa celor adunaţi în piaţă care scandau "Giorgia, Giorgia". "Vrem să facem la Bruxelles ceea ce am făcut la Roma în urmă cu un an şi jumătate: să-i trimitem în opoziţie pe roşii, verzii şi galbenii care au făcut atât de mult rău continentului nostru în ultimii ani''.

Meloni a insistat că este necesar să "explicăm italienilor cât de decisiv este acest vot; prea mult timp nu i-am dat greutatea potrivită şi am plătit pentru asta, ne place sau nu".

UE va putea "să ne facă să plătim între 50.000 şi 70.000 de euro din propriile noastre buzunare sau să respectăm specificul naţional prin promovarea eficienţei energetice fără obligaţii nesustenabile (...). Va putea fi capabilă să continue cu nebunia euroverde şi să ne condamne la noi dependenţe sau să vizeze sustenabilitatea ecologică, economică şi socială, să abordeze imigraţia necontrolată filosofând despre relocări ineficiente sau să controleze frontierele externe şi să blocheze ieşirile", a continuat ea.

Uniunea Europeană "trebuie să fie un partener al statelor-naţiune şi nu o suprastructură care le sufocă", a insistat Meloni, citată de AFP. Ea a acuzat UE că devine un "paradis pentru birocraţi" şi un "iad pentru cei care fac afaceri".

"Europa poate continua să încerce să reglementeze fiecare aspect al existenţei noastre şi să fie ineficientă în scenariile de criză aflate chiar la uşa noastră, sau poate alege să facă mai puţine lucruri şi să le facă mai bine", a spus ea unei mulţimi de susţinători care fluturau drapele.

"Europa poate continua să ne deschidă pieţele pentru cei care nu ne respectă standarde sociale şi de mediu sau poate să ne protejeze afacerile în mod adecvat de concurenţa neloială pentru a apăra civilizaţia şi bunăstarea care au fost atinse de-a lungul secolelor", a declarat ea, în uralele susţinătorilor săi.

Ea nu a făcut nicio menţiune la o posibilă fuziune a grupului Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR) din Parlamentul European, din care face parte formaţiunea premierului Italiei, cu o alianţă de extrema dreaptă care include Adunarea Naţională a lui Marine Le Pen din Franţa, remarcă Reuters.

În timp ce moderaţii din UE spun că pot lucra cu Meloni, ei au exclus orice acord de împărţire a puterii cu Le Pen şi aliaţii ei, notează agenţia de presă britanică.

În discursul său, Meloni l-a atacat dur şi pe candidatul socialist la preşedinţia Comisiei Europene, Nicolas Schmit, care ar fi spus că "conservatorii sunt o forţă nedemocratică".

"Dumneavoastră oferiţi alibiuri extremiştilor pentru a otrăvi democraţiile noastre cu ură politică şi vă prezentaţi ca forţe responsabile...", a acuzat Meloni.

Fraţii Italiei au preferat să închidă singuri campania pentru alegerile europene la Roma, în timp ce partenerii lor din guvern, Antonio Tajani, liderul Forza Italia, şi Matteo Salvini, liderul Ligii, au participat la un miting la Milano (nord).

Potrivit ultimelor sondaje publicate vineri, este de aşteptat ca Fraţii Italiei să câştige alegerile europene din Italia cu aproximativ 27% din voturi. Locul doi i-ar reveni Partidului Democrat (PD, de centru-stânga), cu aproximativ 21% din voturi, urmat de Mişcarea 5 Stele (M5S, antisistem) cu aproape 16%.

În fine, următoarele poziţii ar urma să fie ocupate de Forza Italia, cu aproape 9% din voturi, şi Liga, cu aproximativ 8,6%.