Google a refuzat sa lucreze cu armata americană, in schimb are contracte cu armata chineza

Gigantul high-tech Google este acuzat de miliardarul american Peter Thiel ca lucrează efectiv cu armata chineza. Pe 6 Aprilie Intro teleconferință unde era alături de Mike Pompeo, fost secretar de stat in administrația Trump și ex consilierul prezidențial Robert O'Brien, a spus ca "Deoarece totul în China este fuziune civil-militară, Google lucra efectiv cu armata chineză, nu cu armata americană".

Interesant este faptul ca Peter Thiel este membru al Consiliului de Administraţie al Facebook și cofondator al PayPal. Afirmația sa șocanta vine pe fondul refuzului Google de a reînnoi un contract cu Pentagonul, în 2018, care oferea armatei americane inteligenţă artificială pentru analiza înregistrărilor video făcute de drone. Explicația de atunci a conducerii Google a fost ca fiind o Multinationala privată nu sprijină utilizarea inteligentei artificiale in domeniul militar.

La vremea respectiva nu a părut extrem de ciudat ca tot in 2018, Google a semnat un contract de cooperare cu Universitatea Tsinghua din China pentru crearea unui nou consorţiu de cercetare in domeniul inteligentei artificiale. Abia in în raportul Pentagonului 2020 privind puterea militară a Chinei, a fost menționata universitatea Tsinguha, alături de alte 59 ca avand contracte cu armata Republicii Militare Chineza, căreia ii oferă tehnologii superioare pentru sisteme militare. Pe site-Departamentului de Stat a apărut un avertisment despre strategia Partidului Comunist Chinez care implică furtul proprietăţii intelectuale pentru a obţine dominaţie militară.

Miliardarul Peter Thiel a povestit că a vorbit cu administratorii Google care au recunoscut că au decis să colaboreze cu China pentru că cei din conducerea gigantului „au crezut că ar putea să ofere tehnologia pe uşa din faţă, pentru că, dacă nu o vor da, China ar fura-o oricum". In teleconferință organizata de fundația republicana Nixon, Thiel a mai spus: "băieții de la Google sunt niște idioţi utili, combinaţi cu coloana a cincea a Partidului Comunist Chinez".

Coloana a Cincea este denumirea celulelor de spioni și agenti de influența străini care lucrează pentru partidul comunist. Pompeo a afirmat și el la teleconferință ca Beijingul este dispus să folosească inteligenta artificiala ca să transforme întreaga societate într-un stat de supraveghere, cu software de recunoaştere a feţei, care este mult mai intruziv şi totalitar decât era Rusia stalinistă."

Despre Facebook, companie in care Peter Thiel este membru al consiliului de administrație, miliardarul a afirmat ca are foarte mulți angajați chinezi și a dat un exemplu despre puterea lor de influentare a deciziilor din companie. "Angajaţii din Hong Kong au fost cu toţii în favoarea protestelor şi a libertăţii de exprimare, dar au existat mai mulţi angajaţi la Facebook care s-au născut în China", a spus Thiel. „Aceştia erau de părere că este doar aroganţă occidentală şi că nu ar trebui ca firma să ţină cu vreo parte în conflictul din Hong Kong, aşa că restul angajaţilor de la Facebook au renunţat".

Pentru a opri infiltrarea Chinei în sectorul tehnologic american, Peter Thiel are o recomandare: „Trebuie să criticăm companii precum Google care colaborează în domeniul IA cu China comunistă, dar refuză să o facă cu armata SUA". Cred că ar trebui să punem multă presiune pe Apple cu întregul său lanţ de aprovizionare cu forţa de muncă din China, unde produce iPhone".