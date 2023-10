Hamasul a folosit drone pentru bombardarea turnurilor de observație israeliene și de-a lungul graniței cu Gaza VIDEO

Videoclipurile difuzate de Hamas rată cum au fost folosite dronele pentru a lansa războiul cu Israelul. Clipurile au fost difuzate pentru prima dată de canalul TV Al-Aqsa al Hamas duminică, 8 octombrie, dar de atunci au circulat pe rețelele de socializare. Mișcarea islamistă prezintă imagini de aproape cu bombardarea turnurilor de observație israeliene și de-a lungul graniței cu Gaza.

Sistemele de arme au fost, de asemenea, vizate înainte ca Hamas să lanseze rachete, parapantele să zboare peste graniță și oameni înarmați să treacă peste graniță pentru a lupta împotriva trupelor israeliene, a ucide civili și a răpi ostatici.

Luptătorii Hamas au invadat Israelul făcând găuri în gardul de frontieră, a raportat Times of Israel, care a permis accesul a sute de grupuri militante, mai ales pe motociclete și camioanete. Unii au încercat să intre în Israel pe mare cu bărci cu motor, dar au fost respinși.

Hamas a lansat, de asemenea, videoclipuri cu drone care explodează care vizează vehicule israeliene, a raportat Auburn Citizen. Dronele de luptă, adesea ieftine și ușor de folosit, devin o armă definitorie a războiului în secolul XXI. În urma invaziei Rusiei, acestea au fost utilizate pe scară largă de ambele părți pentru a ataca infrastructura, pentru a distruge tancuri și alte arme și pentru a sprijini infanteriei.

Un atac surpriză al Hamas asupra Israelului, care a implicat circa 1000 de bărbaţi înarmaţi care au pătruns dincolo de barierele de securitate şi o avalanşă de rachete lansate din Gaza, a avut loc sâmbătă, în zorii zilei, în timpul marii sărbători evreieşti Simchat Tora, relatează Reuters. Atacul a avut loc la 50 de ani şi o zi după ce forţele egiptene şi siriene au lansat un asalt în timpul sărbătorii evreieşti Yom Kippur, în încercarea de a recupera teritoriile pe care Israelul le luase în timpul unui scurt conflict în 1967.

În jurul orei 06:30 (0430 GMT), gruparea islamistă palestiniană Hamas a lansat un val uriaş de rachete în sudul Israelului, sirenele fiind auzite până la Tel Aviv şi Beersheba. Hamas a declarat că a lansat 5.000 de rachete într-un prim tir. Armata israeliană a declarat că au fost lansate 2.500 de rachete.

Tirul de rachete a servit drept acoperire pentru o infiltrare fără precedent a luptătorilor pe mai multe fronturi, armata israeliană declarând la ora 07.40 (05.40 GMT) că bărbaţi înarmaţi palestinieni au trecut în Israel.

Majoritatea luptătorilor au trecut prin breşe în barierele de securitate terestre care separă Gaza de Israel, la bordul unor camionete, încărcate cu barbați înarmați, dar și cu tractoare. Imagini video au surprins teroriști traversând cu o parapantă motorizată, iar alții la bordul unoe bărci cu motore ce se îndreptau spre Zikim, un oraş de coastă şi o bază militară israeliană. O înregistrare video a arătat cel puţin şase motociclete cu luptători trecând printr-o gaură într-o barieră de securitate metalică. O fotografie publicată de Hamas arată un buldozer care dărâmă o secţiune a gardului de securitate.

Armata israeliană a declarat la ora 10.00 că luptătorii palestinieni au pătruns în cel puţin trei instalaţii militare din jurul frontierei - punctul de trecere a frontierei Erez, baza Zikim şi cartierul general al diviziei Gaza de la Reim. Mai multe vehicule militare israeliene capturate au fost fotografiate ulterior în timp ce erau conduse în Gaza şi defilau acolo.

Luptătorii Hamas au făcut raiduri în oraşul israelian de frontieră Sderot şi în oraşul Ofakim, la 30 km est de Gaza, potrivit presei israeliene care citează apeluri telefonice de la locuitori. Armata israeliană a ordonat locuitorilor să se baricadeze în interior, transmițându-le la la radio: „Vom ajunge la voi".

La jumătatea zilei, şeful poliţiei israeliene, Yaacov Shabtai, a declarat că forţele de ordine au fost implicate în focuri de armă în 21 de localităţi, iar la ora 13.30, armata a declarat că trupele încă făceau eforturi pentru a elibera comunităţile care au fost invadate de atacatori, lucru care s-a prelungit și duminică.

Un fotograf Reuters a văzut cadavre pe străzile din Sderot. Bilanțul victimelor din Israel se ridică la cel puțin 400 de morți, a declarat un oficial israelian pentru CNN duminică dimineața. Potrivit presei israeliene, alte peste 1.500 de persoane au fost rănite. În Gaza, riposta israeliană a ucis peste 250 de oameni şi a rănit aproape 1.800, potrivit ministerului Sănătății. Videoclipurile Hamas şi imaginile neverificate care circulă pe reţelele de socializare au arătat civili morţi, soldaţi israelieni şi luptători palestinieni. Ministerul israelian de Externe a declarat că atacatorii Hamas au mers din casă în casă, ucigând civili.

Presa israeliană a relatat că bărbaţi înarmaţi au luat ostatici în Ofakim. Jihadul islamic a declarat că ţine în captivitate mai mulţi soldaţi israelieni, iar conturile de socializare ale Hamas au prezentat imagini care păreau să arate prizonieri duşi în Gaza. Alte videoclipuri arătau femei captive.

