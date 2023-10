Incă un șoc electoral în Europa: un partid "de tip AUR" câștigă alegerile în Elveția

Dreapta populistă din Elveţia este marea câştigătoare a alegerilor legislative de duminică, cu 29,2% din voturi, pe fondul unei crize europene a migraţiei şi a unei reapariţii a riscului de atacuri teroriste în Europa, potrivit primelor proiecţii, relatează AFP.

"Este o mare satisfacţie", a reacţionat Céline Amaudruz, vicepreşedinta Partidului Popular Elveţian (SVP), în platoul televiziunii publice elveţiene RTS.

Proiecţia naţională realizată de institutul gfs.bern la comanda grupului public elveţian de radioteleviziune SSR arată o consolidare a SVP, care a făcut campanie împotriva "imigraţiei în masă", cu mult în faţa socialiştilor (SP), al doilea partid din camera inferioară a parlamentului, care ar obţine puţin peste 17% din voturi, în foarte uşoară creştere.

Partidele tradiționale s-au prăbușit

Această proiecţie mai arată că Le Centre şi Liberalii-Radicali (PLR) se luptă pentru locul al treilea, cu aproximativ 14,5% din voturi, în timp ce Verzii coboară la 9,1%, iar liberalii la 7,1%.

"Este o dezamăgire", a reacţionat Nicolas Walder, vicepreşedinte al Verzilor, subliniind că "este vorba de aproximativ două treimi din valul ecologist" al alegerilor din 2019 care s-a estompat. "Cred că populaţia a fost condusă spre alte priorităţi", cum ar fi puterea de cumpărare şi insecuritatea, a spus el. "Sunt multe războaie în desfăşurare şi există o întoarcere spre identitate".

Această ţară alpină cu aproximativ 8,8 milioane de locuitori îşi reînnoieşte cei 200 de deputaţi în Consiliul Naţional (camera inferioară) prin reprezentare proporţională şi cei 46 de senatori în Consiliul Statelor (camera superioară) prin vot majoritar.

La 13 decembrie, toţi parlamentarii vor alege cei şapte membri ai Consiliului Federal (guvernul), în care primele patru partide îşi împart cele şapte portofolii ministeriale. Având în vedere sondajele, Verzii au puţine şanse de a obţine un prim loc.

The Swiss should also be deeply ashamed of the victory of the populist, nationalist and racist SVP. Fear, insecurity, deep distrust, unwillingness to share, jealousy and stupidity celebrate. https://t.co/0hW2pUjyu1