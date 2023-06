John Kerry a fost ironizat de un prezentator de televiziune francez după ce a condamnat invazia lui Putin: "De ce nu este Bush judecat în același mod?"

John Kerry, care este consilierul prezidențial și ambasadorul special al lui Biden pentru probleme globale legate de climă, s-a confruntat cu o "contră" atunci când a încercat să lanseze narativele obișnuite cu privire la invazia Rusiei în Ucraina și la agresiunea lui Putin, în timp ce vorbea la televiziunea franceză.

Un moderator de televiziune francez nu a fost de acord și l-a confruntat pe Kerry cu privire la ipocrizia SUA, având în vedere că Washingtonul a organizat multiple invazii ale unor țări suverane în ultimele decenii, în special de la invazia Irakului din 2003.

Cunoscutul jurnalist francez Darius Rochebin, în timpul interviului de duminică seara de la canalul de știri LCI, a pus următoarea întrebare: "Trebuie să îl judecăm pe Putin pentru crime de agresiune, desigur. Dar voi, americanii, ați comis crima de agresiune în Irak". Rochebin l-a întrebat apoi pe Kerry: "Aceste țări din Sudul Global spun: ar trebui să-l judecăm pe George Bush? De ce nu este Bush judecat în același mod?". Kerry a încercat pur și simplu să respingă comparația, fără explicații, trăgând înapoi "nu". Rochebin a intervenit rapid: "De ce?".

"Pentru că nici măcar nu a existat vreodată un proces direct sau o acuzație sau ceva cu privire la președintele Bush însuși", a deviat Kerry. "Au existat abuzuri în cursul acelui război, da". Rochebin nu s-a lăsat după această încercare absurdă de a face apel la un "proces" legal și la simple "abuzuri" (într-un război care a ucis sute de mii de civili). Jurnalistul a insistat: "Nu a fost o crimă de agresiune să intri în Irak pe baza unei minciuni?"; "Nu, nu, nu, nu", a spus Kerry. "Ei bine, nu știam că era o minciună la momentul respectiv. Știți, dovezile care au fost produse, oamenii nu știau că era o minciună. Așa că nu, din nou, cred că, din nou, întinzi ceva. Nu este un mod constructiv -"; "Dar a mințit", a spus Rochebin despre Bush. "El a mințit. A mințit."

Un Kerry agitat, care a ocupat și funcția de secretar de stat în timpul administrației Obama, a spus apoi: "Domnule, nu am de gând să re-dezbat războiul din Irak cu dumneavoastră aici, acum. Am petrecut mult timp făcând acest lucru anterior. M-am opus intrării în război, am crezut că a fost un lucru greșit de făcut. Dar i-am dat președintelui puterea, din păcate, în Congres, pe baza unei minciuni. Și când am știut că era o minciună, oamenii s-au ridicat și au făcut ceea ce trebuia".

Rochebin a revenit cu: "Am înțeles asta. Dar înțelegeți că pentru țările din Sud, desigur, dreptatea, egalitatea, principiile, este impresia lor că există un dublu standard. Și asta cântărește astăzi, inclusiv în dezbaterea privind clima", a spus Rochebin. Jurnalistul Glenn Greenwald a observat ulterior despre acest interviu, în care un Kerry umilit a fost în mod clar nepregătit să fie provocat și interpelat atât de direct: "Lipsa totală de conștiință de sine din partea establishmentului american mă șochează uneori, în ciuda disprețului pe care îl nutresc pentru ei".

So this French tv host asks John Kerry if there isn't a double standards between the US's position on Putin for his "war of aggression" and the fact they don't think those standards apply to Bush for Iraq.



John Kerry, embarrassed,replies Iraq wasn't a war of aggression.

