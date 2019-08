Kim Jong Un lanseaza amenintari fara precedent la adresa SUA si Coreea de Sud

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat miercuri ca rachetele tactice lansate cu o zi inainte de Coreea de Nord reprezinta un avertisment in legatura cu exercitiile militare comune desfasurate de Coreea de Sud si Statele Unite, informeaza agentia Kyodo News, citand presa de stat de la Phenian.

Coreea de Nord a lansat marti dimineata doua proiectile despre care se crede ca erau rachete balistice cu raza scurta de actiune, au anuntat autoritatile militare de la Seul. Proiectilele, care au fost lansate marti dimineata din provincia Hwanghae de Sud, aflata in sud-vestul Coreei de Nord, au zburat pe o distanta de aproximativ 450 de kilometri inainte de a se prabusi in Marea de Est (Marea Japoniei, n.red.), a anuntat Statul Major Interarme al fortelor armate sud-coreene, informeaza Mediafax.

Actiunea militara a fost "o ocazie pentru a trimite un avertisment adecvat in legatura cu exercitiul militar comun in curs de desfasurare al autoritatilor americane si sud-coreene", a declarat liderul regimului de la Phenian, citat de agentia nord-coreeana de stiri KCNA.

"Noile rachete tactice ghidate", lansate din zona de vest a Coreei de Nord, a zburat "pe deasupra zonei capitalei si regiunii centrale interioare" inainte de "a lovi cu precizie insulita vizata" din largul coastelor estice ale tarii, a transmis KCNA. Lansarea rachetelor a "verificat in mod clar fiabilitatea, securitatea si capacitatea militara reala" a acestor arme, a precizat agentia nord-coreeana de stiri. Proiectilele au fost lansate la o zi dupa startul unui exercitiu militar comun al fortelor sud-coreene si americane. La scurt timp dupa lansarea proiectilelor, Ministerul nord-coreean de Externe a transmis ca, in cazul in care exercitiul va continua, regimul de la Phenian "va fi obligat sa caute o noua cale", relateaza publicatia The Japan Times.