Kissinger: Europa este parțial responsabilă pentru atacul grupării palestiniene Hamas asupra Israelului

Europa este parțial responsabilă pentru atacul grupării palestiniene Hamas asupra Israelului, iar ultima escaladare a conflictului palestino-israelian s-ar putea agrava, a declarat fostul secretar de stat al SUA și consilier pentru securitate națională Henry Kissinger pentru Welt TV.

Potrivit diplomatului, grupul nu ar fi întreprins acțiuni atât de agresive împotriva Israelului decât dacă ar fi fost sigur că le poate duce la îndeplinire fără a-și face un rău grav, că va fi susținut de vecinii săi și cu acordul tacit al altor țări, inclusiv Europa. Adevăratul motiv din spatele atacului Hamas, potrivit lui Kissinger, este „de a mobiliza lumea arabă împotriva Israelului". În acest context, el a cerut UE să avertizeze alte țări să nu se implice în conflict, anunțându-le că, dacă vor face un astfel de pas, „ar plăti un preț pentru implicare".

Kissinger a mai opinat că conflictul din Orientul Mijlociu este in „pericolul de a escalada și de a aduce alte țări arabe sub presiunea opiniei lor publice". „Și apoi ne-am întoarce unde eram în 1973. Și apoi, în 1973, am avut noroc cu Sadat (președintele egiptean Muhammad Anwar el-Sadat), un lider arab cu o viziune asupra viitorului și, prin urmare, a fost posibil să se încheie un acord de pace cu el și un acord similar cu Siria", a explicat expertul. „Nu cred că este posibil să găsim lideri în cadrul grupului Hamas. Cred că Hamas ar trebui exclus dintr-o lumea politică", a adăugat el.