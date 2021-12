Măsurile "tehnico-militare" ale lui Putin în cazul unui eșec al negocierilor

Mulți oameni se află într-o ceață lingvistică și culturală în ceea ce privește semnificația exactă a măsurilor "tehnico-militare" despre care vorbește Moscova.



În ultimele zile, colegii mei din comunitatea analiștilor din Rusia au abordat întrebarea "dacă nu...". - ce poate și ce ar putea face Rusia în cazul în care negocierile cu Statele Unite cu privire la tratatele de securitate europene propuse de aceasta eșuează în termenul foarte scurt pe care rușii l-au stabilit, aparent o lună. De altfel, mă amuză faptul că purtătorii de cuvânt ai Departamentului de Stat al SUA spun că ar putea începe discuțiile cu rușii în ianuarie. Se pare că fie nu înțeleg termenul scurt pe care rușii l-au stabilit, fie cred în mod eronat că este o cacealma

Cea mai bună dintre analizele colegilor mei analiști a fost publicată ieri de fostul diplomat canadian Patrick Armstrong. Îl recomand tuturor, pentru că este în felul său liniștitor, prezentând opțiunile posibile ale rușilor, care sunt departe de a apăsa pe buton și de a ne arunca pe toți în aer, și pe ei odată cu el, scrie Réseau International.



Cu toate acestea, nu am văzut în articolul său, și nici nu găsesc în scrierile altor analiști independenți, cu atât mai puțin în paginile ziarelor noastre de mare tiraj, o explicație a ceea ce a vrut să spună Vladimir Putin atunci când a declarat inițial, și a repetat ieri în fața Colegiului Ministerului rus al Apărării, o audiență de aproximativ 100 de generali, că, dacă discuțiile cu SUA eșuează, Rusia va aplica imediat măsuri de retorsiune "tehnico-militare".



Termenul "tehnică militară" a fost preluat și vândut ca atare de aproape toate mijloacele de informare în masă. Nu se oferă nicio explicație, deoarece este foarte probabil ca nimeni să nu înțeleagă cu adevărat termenul.



Așa că am să încerc aici și acum, după ce în această dimineață am avut un moment de revelație. Termenul este la fel de evaziv ca și traducerea lui "адекватный", pe care majoritatea oamenilor (sau toate programele de traducere) îl traduc în mod eronat prin "adecvat", când în mod normal înseamnă "potrivit" sau "adecvat".



Termenul "tehnic" din frază provine de la техника, care este un mod obișnuit de a spune "echipament" în limba rusă. Termenul militar "tekhnika" se referă la obuziere motorizate, vehicule de transport de trupe, avioane de luptă etc. Tekhnika are, de asemenea, o utilizare civilă comună: echipamentul de fabrică este "tekhnika", ca în "техническое оснащение".



Așadar, ceea ce spune Putin este că rușii vor răspunde prin desfășurarea de echipamente militare. Dar ce fel de hardware este acesta? Având în vedere că o mare parte din proiectele de tratate se referă la rachetele cu rază scurtă de acțiune pe care SUA le desfășoară în Europa și speră să le desfășoare în Ucraina, este perfect logic ca răspunsul rusesc la eșecul negocierilor să nu fie invadarea Ucrainei și nici întreruperea aprovizionării cu gaz a Europei, ci desfășurarea rachetelor sale cu rază scurtă de acțiune și cu capacitate nucleară în Belarus și Kaliningrad.



Dar asta nu este tot. O desfășurare în Europa ar servi doar parțial scopului rusesc. Aceasta va declanșa o reacție furibundă în cadrul NATO, ceea ce va însemna o grămadă de discuții, dar îi va condiționa și pe europeni să accepte cu blândețe o eventuală capitulare a Statelor Unite, pe care altfel ar denunța-o ca pe o împăcare.



Așa cum am spus mai devreme, întreaga abordare a lui Putin este de a spune că Rusia este angajată într-o luptă de arme cu o singură țară, SUA. El știe că SUA nu ar putea să le pese mai puțin dacă Rusia și UE s-ar distruge reciproc: acest lucru nu ar face decât să le întărească hegemonia globală. Logica dictează că rușii ar trebui, de asemenea, să-și instaleze rachetele de croazieră hipersonice în largul coastelor SUA, așa cum a amenințat Putin acum trei ani, când a vorbit despre armele strategice de ultimă generație ale Rusiei, care erau atunci și sunt acum de neegalat în lume. Pistolul la tâmplă este cel care îi va forța pe negociatorii americani să transpire rece și să facă ceea ce trebuie făcut pentru a opri nebunia expansiunii lor spre est a NATO și planurile lor de a transforma Ucraina într-un post de atac cu rachete împotriva Rusiei. Iar europenii își vor ține gura.



Morala poveștii în apropierea sărbătorilor: lumea nu este pe cale să se sfârșească.

Gilbert Doctorow