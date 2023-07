NATO riscă să se prăbușească din interior în fața provocării mondiale pe care o reprezintă China

Uniunea Europeană a făcut un nou pas în pregătirea pentru pandemii, însă natura acestora rămâne neclară, scrie The European Conservative. Comisia Europeană a anunțat pe 30 iunie că a achiziționat capacitatea de producție a vaccinurilor la patru companii farmaceutice.

NATO - impulsionată de Statele Unite - intenţionează de-acum să răspundă provocării mondiale pe care o reprezintă China printr-o colaborare cu ţări din regiunea Asia-Pacific, o evoluţie care se loveşte de o reticenţă a Franţei, relatează The Wall Street Journal.

Acum 25 de ani, în cadrul unei întâlniri a Association for the Scientific Study of Consciousness (ASSC), neurologul Christof Koch și filosoful David Chalmers au încheiat un pariu în timp ce se aflau într-un bar german.