Începe Al Treilea Război Mondial la o săptămână după Pastele Ortodox?

Ordinea mondiala impusă de SUA, după Al Doilea Război Mondial, înscrisă pe traiectoria marilor valori liberale, este astăzi contestata de China și sfidata de Federația Rusa.

Beijingul provoacă prin încercarea de a ocupa Taiwanul, iar Moscova se apropie periculos de frontierele Ucrainei, obligând NATO fie sa se opună, fie sa accepte voalat ca a pierdut supremația militară in lume. Atât Xi Jimping cât și tarul Putin așteaptă ca SUA sa-și recunoască limitele de a proteja și impune valorile democratice. Avand o situație interna extrem de tensionata, administrația americană nu va putea lupta eficient pe doua fronturi simultan, in eventualitatea sincronizării unor atacuri asupra Taipeiului și a Kievului. Atât rusii cât și chinezii mizează pe faptul ca între UE și SUA exista mai multe puncte nevralgice decât cele de convergenta.

Tot mai mulți lideri occidentali forțează relații economice favorabile cu state dictatoriale, in ciuda avertismentelor repetate ale SUA privind vulnerabilitățile de securitate și asupra pericolului ruinării alianței nord atlantice. Ei bine, dacă China și Rusia vor reuși sa demonstreze ca America nu mai prezintă suficientă credibilitate in jocurile globale de putere, înseamnă ca ordinea bazată pe sistemul de valori occidental și a filosofiei liberale, se afla deja in declin, și aici intervine teribila intrebare, dacă nu cumva ne aflam in antecamera unui mare război, poate chiar unul mondial pentru Supremație ideologica. Mai multi analisti militari estimeaza ca e posibil sa inceapa un Al Treilea Razboi Mondial imediat dupa Pastele Ortodox, după Saptamana Luminata.

Istoria ne demonstreaza ca odată ajunși in acest punct de tensiune maxima, beligeranții se vor confrunta epic, iar învingătorul își va impune setul de principii, pentru următoarea generatie. Așa s-a întâmplat cu împărțirea lumii, după 1945 între capitaliști și comuniști. Cu alte cuvinte, asistam deja la o încleștare periculoasa între "forța dreptului" care definește paradigma liberală a occidentului și "dreptul forței", concept specific dictaturilor răsăritene. Foarte mulți analisti militari cred ca este deja inevitabila o încleștare violenta de forte între paradigme și ca Statele Unite ar trebui să înfrunte decisiv China și Rusia, dacă vor să își mai păstreze supremația mondială. Fără să lupte cu toată energia, resursele și inteligența de care dispun, fără să își mobilizeze toate puterile -interne și aliate- pentru a respinge agresiunea simbolică sau, chiar militară a Orientului autoritarist, americanii nu vor mai putea emite pretenția de a conduce lumea.

Deja China afirma triumfalist ca pana in 2030 va dobandi supremația economică și tehnologică mondială. Tot istoria ne învață ca odată parcursa aceasta etapa, va urma transformarea puterii economică în putere politică, ceea ce a făcut orice putere a lumii în ultimii sase mii de ani. O alta intrebare care îngrijorează lumea liberă este legată de deciziile Uniunii Europene in eventualitatea unor războaie de uzura ale partenerilor strategici americani cu China și Rusia. Ce concluzii vor trage liderii de ls Bruxelles dacă NATO se va implica in ciocnirea faliilor occidentalo-orientale? Unde se vor afla marile cancelarii occidentale in încleștarea blocurilor reprezentate de SUA-Marea Britanie-Canada-Australia-Japonia, de o parte, și China-Rusia-Iran pe de cealalta parte?