Nigel Farage: "Războiul meu împotriva băncilor woke e abia la început!"

„Demiterea lui Dame (titlu nobiliar - n.r.) Alison Rose era inevitabilă. După ce a încălcat prima regulă bancară prin încălcarea confidențialității clienților, a trebuit să plece. Acum restul Consiliului NatWest trebuie să o urmeze. Sub președinția (sau ar trebui să spunem (pseudopreședinția)) lui Sir Howard Davies, Consiliul a susținut comportamentul lui Rose, validându-l", scrie Nigel Farage într-un editorial din The Telegraph, după ce șefa băncii care i-a închis abuziv contul a demisionat.

„Acum trebuie să aibă loc o examinare de urgență a ceea ce s-a întâmplat la NatWest în timpul conducerii lui Rose. În ultimii ani, această bancă - care aparține în procent 39% contribuabililor, să nu uităm - s-a transformat într-un războinic "woke" (cu conștiință socială). A devenit obsedată de demonstrații publice de corectitudine politică, în loc să se concentreze pe gestionarea și câștigarea de bani. Adevărul este că, în căutarea promovării diversității și incluziunii, acest gigant corporativ s-a transformat într-un monstru diviziv și toxic.

Acum se pare că și alte bănci britanice urmează această cale. O fac, în parte, pentru a devia atenția clienților de la faptul că singurul lor motiv de a exista este pentru a obține profituri uriașe. Ei vor să creadă că sunt prietenoși, dar știu că într-o societate capitalistă viața corporativă nu funcționează într-adevăr astfel. Băncile pot fi o forță pentru bine, dar nu discriminând oamenii cu care se întâmplă să nu fie de acord.

Sper că săptămâna aceasta marchează un punct de cotitură. Ministrul pentru City, Andrew Griffith, le-a citit „The Riot Act" ( o lege britanică veche de secole - n.r) celor 19 șefi de bănci care au fost convocați la Trezorerie pentru o întâlnire. Este un început bun. Opiniile politice și personale legale ale oamenilor nu ar trebui să aibă nicio legătură cu dreptul lor de a poseda un cont bancar. Băncile nu ar trebui să fie și nu trebuie să devină organizații politice. Orice bancă care tratează un singur client în modul în care Coutts s-a comportat cu mine ar trebui să i se retragă licența.

Acest punct marchează și începutul unei campanii mult mai ample pentru mine. Așa cum am spus anterior, singurul motiv pentru care am decis să fac public acest lucru - și în cele din urmă să mă pun într-o situație destul de jenantă - este că am realizat în ultimele câteva luni, faptul că multor oameni le-au fost în mod greșit închise conturile bancare. De când am relatat propria mea poveste în această lună, am fost inundat cu istorii de la alții în dificultăți autentice, care au suferit și ei umilința de a fi „lipsiți de bancă". I-am încurajat pe toți să solicite acces la datele lor personale pentru a stabili de ce s-a întâmplat acest lucru.

Din păcate, închiderea unui cont bancar cu un preaviz scurt, face aproape imposibil pentru mulți oameni să deschidă un cont nou la timp. Unii oameni au fost distruși ca urmare a acestui lucru. Acest lucru este valabil mai ales pentru micii proprietari de afaceri care primesc plăți în numerar, fie că sunt proprietarii unui serviciu de curățare local sau ai unei case de amanet. A nu avea un cont bancar în secolul XXI face aproape imposibilă funcționarea unei afaceri. Orice angajat bancar care a permis existența unei astfel de situații ar trebui să aibă această responsabilitate pe conștiința lor.

Contribuabilii britanici au salvat băncile, după ce lacomia și prostia executivilor au dus la prăbușirea sistemului acum 15 ani. În schimb, aceleași bănci au închis sute de filiale în țară pentru a-și umfla profiturile, au ruinat viețile multora prin "de-bancare" și au lansat o campanie moralizatoare de eco-publicitate pentru a înșela publicul să creadă despre ei că sunt preocupați și responsabili. Pe scurt, băncile au scuipat în fața oamenilor care ar trebui să conteze cel mai mult, clienții lor.

Acum este timpul să ne luptăm înapoi. Un sentiment comun exprimat către mine în aceste ultime săptămâni este acela de neputință, aproape de disperare. Este clar că nimeni nu a vorbit în numele oamenilor de rând. Acum, intenționez să fiu vocea lor și să militez pentru schimbările culturale și legale de care are nevoie sistemul nostru bancar. Fiecare cetățean cinstit din această țară ar trebui să aibă dreptul la un cont bancar. Demisia lui Dame Alison Rose este primul pas pentru a asigura că acest lucru se poate întâmpla. Băncile trebuie să revină la modul lor obișnuit de funcționare. Atunci - și numai atunci - putem reveni la normalitate în afaceri.

Acum, sunt serios motivat de această problemă. Disperarea celor care au fost nedreptățiți de marile bănci mă determină pur și simplu să fac ceva. Poate că nu am ales eu această luptă, dar acum mă găsesc chiar în mijlocul ei. În următoarele câteva zile, voi lansa o inițiativă menită să adune pe toți cei care au fost "de-bancați". Sper să construiesc o bază de date foarte mare cu cazuri pentru a descoperi care sunt cele mai rele bănci și care sunt motivele cele mai frecvente, astfel încât să ne putem pregăti și prezenta o acțiune de lobby către miniștri și Parlament pentru a obține schimbări fundamentale.

S-ar putea spune că problema culturală din băncile noastre a afectat, până acum cel puțin, doar o mică parte din populație. Dar dacă aceste instituții continuă să creadă că pot deveni arbitri morali, monitorizând profilurile de social media ale deținătorilor de cont, numărul celor afectați va crește rapid. Regulile noastre actuale, susținute de departamente de conformitate agresive, s-au dovedit a fi un baros care a ratat nuca. Nu spălătorii de bani sunt cei care plătesc prețul, ci oamenii nevinovați. Pur și simplu, acest lucru nu poate continua. Îi voi invita pe oameni să mi se alăture. Să luptăm împreună împotriva acestui lucru", a scris Nigel Farage în The Telegraph.