În ceea ce ar putea fi începutul sfârșitului pentru națiunile europene, Germania și Franța sunt hotărâte să reformeze în acest an drepturile naționale, inclusiv dreptul de veto în UE. Dezbaterea a provocat agitație în ultimele luni, iar în ultimele săptămâni, măsura a fost repusă pe ordinea de zi.

Franța și Germania sunt convinse că o reformă instituțională la scară largă a Uniunii Europene, inclusiv eliminarea dreptului de veto la voturile din Consiliul European, ar putea fi realizată în acest an, au declarat pentru Euractiv ministrul francez al afacerilor europene, Laurence Boone, și ministrul german de stat Anna Lührmann. "Aceasta este una dintre opțiunile pe care dorim să le explorăm pentru a ne menține poziția de actor global cu politica externă și de securitate comună a UE", a declarat Lührmann. Acesta a adăugat că "ar fi un semnal important în alte domenii politice dacă am trece la votul cu majoritate calificată încă din acest an" și și-a exprimat încrederea că acest lucru se va întâmpla.

Cei doi miniștri au declarat că ambele țări consideră importantă eliminarea votului în unanimitate în Consiliul European în domenii precum politica externă și fiscalitatea înainte de extinderea Uniunii Europene. Acest lucru ar putea însemna, de exemplu, că Bruxelles-ul ar putea să implementeze o rată unică de impozitare în întreaga UE sau chiar să se implice mai profund în război, ambele măsuri pe care Ungaria le-a respins și, în unele cazuri, chiar și-a desfășurat dreptul de veto pentru a le opri.

Parisul și Berlinul susțin că abolirea dreptului de veto este o schimbare posibilă fără a modifica tratatele UE, aspect contestat vehement de mai multe partide europene, deoarece ar da o putere enormă nu doar Bruxelles-ului, ci și celor mai mari state, precum Germania și Franța. Ulterior, acest lucru ar permite UE să adopte o politică liberală în materie de imigrație, reguli ecologice și diverse alte obiective progresiste, fără nicio piedică din partea Ungariei și a altor națiuni mai mici și conservatoare.

Introducerea votului cu majoritate calificată ar elimina dreptul de veto în chestiuni de politică externă, ceea ce ar însemna că doar 15 din cele 27 de state membre - reprezentând 65% din populația UE - ar trebui să fie de acord pentru a lua decizii deosebit de importante în materie de politică externă și de apărare care să afecteze UE în ansamblu. Laurence Boone a declarat pentru Euractiv că acesta ar fi "un pas important către o mai mare integrare și eficiență". Cu toate acestea, natura unui astfel de sistem ar favoriza țările cu o populație mai mare, cum ar fi Franța sau Germania, în timp ce statele mai mici, cum ar fi Ungaria, ar pierde oportunitatea de a avea un cuvânt de spus în procesul decizional al UE.

Abolirea principiului unanimității - în acele domenii în care acesta încă există - pentru voturile din Consiliul European ar echivala cu suprimarea suveranității Poloniei și a altor state mai mici. Ryszard Legutko, membru al Parlamentului European din partea partidului polonez de guvernământ Lege și Justiție (PiS), a vorbit anterior despre acest subiect. Cu toate acestea, președintele polonez Andrzej Duda a fost, de asemenea, un critic acerb al propunerii. El a declarat că "ar fi greșit ca un stat membru să îi șantajeze pe ceilalți, inclusiv pe țările candidate la UE, prin blocarea extinderii viitoare a comunității dacă nu sunt îndeplinite cererile sale hegemonice".

Președintele polonez a menționat că principiul fondator al UE a fost fraternitatea și cooperarea pentru a asigura pacea și dezvoltarea economică. Pentru ca acest lucru să fie posibil, a spus Duda, "toate țările trebuie să aibă un cuvânt de spus în problemele cheie care afectează dezvoltarea comunității, astfel încât să simtă că există dreptate în cadrul comunității și că nicio țară nu-și impune voința în detrimentul altora prin utilizarea mijloacelor instituționale". Herbert Kickl, președintele Partidului Austriac al Libertății (FPÖ), în prezent cel mai popular partid din Austria, consideră că scopul Bruxelles-ului este de a crea un superstat centralist în care statele membre își pierd din ce în ce mai mult din importanță și autodeterminare "Vor să ia din ce în ce mai multe puteri de la statele naționale și să le transfere la Bruxelles pentru a crea Statele Unite ale Europei peste capetele cetățenilor săi", a declarat Kickl.