Obama cere "amprentarea digitală" pentru ca poliția să poată aresta persoanele care împărtășesc "știri care nu sunt din surse oficiale"

Fostul președinte Barack Hussein Obama a cerut ca "amprentele digitale" să fie obligatorii pentru a ajuta agențiile de aplicare a legii să vizeze și să aresteze utilizatorii care citesc și împărtășesc online "știri care nu aparțin mainstream".

Într-un nou interviu, Obama a declarat că dezvoltarea unei noi tehnologii de urmărire ar putea ajuta la identificarea utilizatorilor care răspândesc "știri false" online. Urmărirea acestor utilizatori și pedepsirea lor ar contribui la consolidarea principalelor surse de știri pe internet, susține Obama.

Obama a stat de vorbă cu fostul său consilier principal de la Casa Albă, David Axelrod, în cadrul unei conversații la podcastul acestuia din urmă, "The Axe Files", pe CNN Audio.

În timpul interviului, Axelrod a menționat că a văzut "dezinformări și deepfakes" care îl vizează pe Obama.

"Așa cum le-am spus oamenilor, pentru că am fost primul președinte care a cerut digitalizarea, când am părăsit funcția, am fost probabil cel mai înregistrat om filmat și fotografiat din istorie, ceea ce este un lucru ciudat", a răspuns Obama.

Obama a adăugat că deepfakes - imagini, înregistrări audio sau video manipulate digital care par aproape legitime - au început cu o versiune în care el dansa, "spunea limerici murdare" sau alte tipuri de activități similare.

"Această tehnologie este aici acum", a continuat Obama. El a avertizat apoi că problema se va agrava în viitor. "Deci, cel mai imediat vom avea toate problemele pe care le-am avut înainte cu dezinformarea, [dar] următorul ciclu electoral va fi mai rău". Obama a sugerat apoi "amprente digitale" pentru a discerne adevărul de dezinformare.

"Și nevoia ca noi, publicul larg, cred că trebuie să fim consumatori mai discriminatori de știri și informații, nevoia de a dezvolta în timp suplimentar tehnologii pentru a crea filigrane sau amprente digitale, astfel încât să știm ce este adevărat și ce nu este adevărat", a spus el. "Sunt o mulțime de lucruri care vor trebui făcute în acest sens, dar, pe termen scurt, va trebui să fie la latitudinea poporului american să spună."

Obama și Axelrod au continuat spunând că, în prezent, mulți consumatori vizualizează informații doar din surse cu care sunt predispuși să fie de acord și vor crede probabil ceea ce văd. "Evident, am văzut asta în timpul chestiunii cu vaccinarea", a adăugat Obama, referindu-se la injecțiile Covid.

"Așadar, sunt îngrijorat de acest lucru. Și cred că cel mai bun lucru pe care îl vom putea face este să le reamintim în mod constant oamenilor că acest lucru există."

Fostul președinte a spus că el crede că majoritatea oamenilor sunt acum conștienți că "nu tot ceea ce apare pe telefon este adevărat", dar a avertizat că dezinformarea poate fi folosită pentru a descuraja oamenii să voteze prin caracterizarea sistemului ca fiind măsluit și corupt.

"Acest lucru îi poate avantaja de multe ori pe cei puternici", a spus Obama.

Interviul a fost acordat la aproximativ șase săptămâni după ce, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, Fundația Obama a postat o înregistrare video recentă în care fostul președinte ține o prelegere despre "dezinformarea larg răspândită" și despre necesitatea ca jurnaliștii să creeze "un mediu de informare" pentru a sprijini democrația.

Anul trecut, Obama a anunțat că fundația sa va lansa o nouă inițiativă de combatere a dezinformării.

Câteva zile mai târziu, Obama i-a înfuriat pe conservatori cu un discurs ținut la Universitatea Stanford în care a avertizat asupra pericolelor "dezinformării".

În timpul discursului, Obama a spus: "Tot ceea ce vedem este un flux constant de conținut în care informații factuale utile și diversiuni fericite, precum și videoclipuri cu pisici curg alături de minciuni, teorii ale conspirației, știință de doi bani, șarlatanii, supremația albilor, traiste rasiste, șarje misogine".

Criticii s-au grăbit să sublinieze că Obama a promovat narațiunea demitizată potrivit căreia președintele Donald Trump a colaborat cu Rusia pentru a câștiga alegerile din 2016.

Obama a câștigat în mod infam "Minciuna anului" de la Politifact în 2013, spunându-le americanilor: "Dacă vă place planul dumneavoastră de sănătate, îl puteți păstra", referindu-se la Affordable Care Act.

Mai recent, administrația președintelui democrat Joe Biden a fost criticată pentru că a încercat să înființeze Consiliul de guvernanță pentru dezinformare, acum dispărut, în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă.

Conservatorii au susținut că o astfel de inițiativă ar acționa ca un Minister al Adevărului într-o societate distopică, suprimând libertatea de exprimare și disidența sub pretextul opririi "dezinformării".