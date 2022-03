Omul care l-a dus pe Hunter Biden în Ucraina a fost condamnat pentru fraudă!

Devon Archer, un prieten apropiat și fost partener de afaceri al fiului președintelui Joe Biden, Hunter, a fost condamnat luni pentru fraudarea unui trib de nativi americani.

Un judecător federal din New York a spus că Archer ar putea merge la închisoare pentru un an și o zi, precum și să execute un an de probațiune și să piardă proprietăți de 14 milioane de dolari.

Archer și-a câștigat notorietate atunci când a apărut că l-a prezentat pe Hunter Biden - partenerul său la Rosemont Seneca - companiei ucrainene de gaz Burisma în 2014.

Atât Archer, cât și Biden au făcut parte din consiliul de administrație al lui Burisma ani de zile, fiind plătiți cu peste 83.000 de dolari pe lună.

Cu toate acestea, sentința de luni nu este legată de tranzacțiile cu gaze ucrainene, ci de condamnarea din iunie 2018 pentru conspirație și fraudă a valorilor mobiliare, pentru rolul lui Archer într-o schemă de obligațiuni pentru fraudarea unui trib Oglala Sioux în valoare de zeci de milioane.