Partenera de viată a lui Julian Assange i-a cerut lui Donald Trump o gratiere de ultim moment!

Stella Moris, partenera lui Julian Assange, i-a cerut presedintelui Donald Trump sa anunte o gratiere "de ultim moment" pentru fondatorul Wikileaks incarcerat, relateaza miercuri DPA.

Intr-un videoclip postat pe Twitter, Moris a spus ca Trump ar putea inca "face ceea ce trebuie" in ciuda faptului ca a parasit deja Casa Alba pentru ultima data. "Dle presedinte, Julian este acum in inchisoare, ar putea muri acolo. Aceasta poate fi singura lui sansa", a declarat ea. In pledoaria sa, ea a facut referire la decizia fostului presedinte Barack Obama de a-l gratia pe denuntatorul Chelsea Manning inainte de a-si incheia mandatul. "Cum se poate ca editorul sa nu fie iertat atunci cand este denuntatorul?", a spus Moris.

Assange se afla in prezent in inchisoare in sud-estul Angliei.La inceputul acestei luni, judecatoarea Vanessa Baraitser a decis ca el nu ar trebui extradat din cauza ingrijorarilor legate de sanatatea sa. Dar ea i-a refuzat eliberarea pe cautiune, considerand ca exista riscul ca el sa incerce sa se sustraga din nou autoritatilor. Assange asteapta rezultatul unei contestatii la Inalta Curte daca ar trebui sau nu sa fie trimis in SUA. El a fost acuzat ca a conspirat cu Manning pentru a publica o multime de materiale clasificate in 2010. Assange trebuie sa raspunda la 18 capete de acuzare in Statele Unite si daca va fi gasit vinovat, el risca 175 de ani de inchisoare.

Washingtonul l-a acuzat pe Assange de incalcarea Legii spionajului prin faptul ca ar fi conspirat impreuna cu fosta analista militara americana, Chelsea Manning, pentru a publica o inregistrare video in care sunt vazuti civili omorati de tiruri ale unui elicopter de lupta american in Irak, in iulie 2007. Documentele secrete au fost difuzate pe Wikileaks, desi Assange a colaborat si cu jurnalisti de la institutii media proeminente.

Sustinatorii lui Julian Assange si organizatii pentru apararea libertatii presei il considera pe acesta un jurnalist de investigatii care a adus in atentia opiniei publice crimele de razboi. Organizatia "Reporteri Fara Frontiere" a declarat ca se "opune ferm" extradarii lui Assange intrucat s-ar crea "un precedent periculos pentru toti jurnalistii care publica informatii clasificate care sunt de interes public".

Acuzat mai intai de piraterie informatica, Julian Assange a fost inculpat in mai anul trecut pentru alte 17 capete de acuzare de justitia americana, pe baza legislatiei antispionaj. Sustinatorii lui afirma ca aceste inculpari constituie un pericol grav pentru libertatea presei. SUA il acuza in special pentru ca a pus in pericol unele dintre sursele lor prin faptul ca in 2010 a publicat, pe WikiLeaks, 250.000 de telegrame diplomatice si 500.000 de documente confidentiale despre activitatile armatei americane in Irak si Afganistan.