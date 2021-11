"Planul B": Guvernul britanic pregătește introducerea unor reguli stricte anti-Covid. Explozie de cazuri noi si decese la o populatie intens vaccinata!

Au apărut noi dovezi care arată că guvernul pregătește terenul pentru a pune în aplicare măsuri de "plan B" în Anglia pentru a combate răspândirea Covid-19, pe fondul avertismentelor șefilor din domeniul sănătății că un "vortex de presiuni" cuprinde Sistemul National de Sanatate (NHS).



În cel mai clar semn de până acum că Whitehall ia în considerare în mod activ măsuri suplimentare, The Observer a aflat că Agenția britanică de securitate sanitară (UKHSA) a contactat vineri autoritățile locale pentru a sonda nivelul lor de sprijin pentru "implementarea imediată a planului de iarnă - planul B". Dezvăluirea vine în contextul în care medicii specialisti avertizează că deja se anulează operații din cauza lipsei de personal, iar oamenii de știință avertizează asupra unui "triplu impact" al bolilor respiratorii în această iarnă, cu Covid, gripă și virusul sincițial respirator (RSV), care provoacă simptome asemănătoare răcelii, dar care poate fi grav pentru copii și adulți mai în vârstă.



Până în prezent, Boris Johnson a rezistat public sugestiilor că ar trebui să ordone punerea în aplicare a planului B, un meniu de măsuri care include utilizarea pașapoartelor de vaccinare în locurile cu risc ridicat și la adunările în masă, precum și impunerea legală a folosirii măștilor de față în anumite medii. Cu toate acestea, într-o notă marcată "oficial - sensibil", agenția afirmă că a solicitat de urgență opiniile șefilor executivi și liderilor de consilii pentru a fi transmise direct Biroului de Cabinet. "Este o perioadă scurtă de timp, după cum ați putea aprecia, așa că un răspuns până la închiderea jocului ar fi foarte util", se arată în documentul mentionat si de The Guardian.



Un purtător de cuvânt al UKHSA a declarat că nu va comenta scurgerile de informații, adăugând: "Face parte din rolul UKHSA să ofere consultanță guvernului cu privire la răspunsul în curs de desfășurare la pandemie". Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: "Monitorizăm îndeaproape toate datele, iar primul ministru a fost clar că acestea nu arată încă că planul B este necesar. Dar este pregătit în cazul în care va trebui să acționăm pentru a evita o creștere a numărului de spitalizări care ar pune o presiune nesustenabilă asupra NHS." Downing Street speră în continuare că un program accelerat de injecții de rapel poate evita necesitatea unor măsuri suplimentare.



Sâmbătă, primul ministru a lansat un apel disperat "la arme" pentru ca toate persoanele de peste 50 de ani să facă un vaccin de rapel atunci când li se oferă unul. "Vaccinurile sunt calea noastră pentru a trece peste această iarnă", a spus Johnson. "Am făcut progrese fenomenale, dar treaba noastră nu este încă terminată și știm că protecția oferită de vaccinuri poate scădea după șase luni. Pentru a vă menține pe dvs., pe cei dragi și pe toți cei din jurul dvs. în siguranță, vă rugăm să vă faceți vaccinul de rapel atunci când vi se oferă. "Acesta este un apel către toată lumea, indiferent dacă sunteți eligibil pentru o rapel, dacă nu ați ajuns încă la a doua doză sau dacă copilul dumneavoastră este eligibil pentru o doză - vaccinurile sunt sigure, salvează vieți și reprezintă calea noastră de ieșire din această pandemie."



Sâmbătă au fost raportate alte 44.985 de cazuri de Covid, cu peste 4.000 mai puține decât în ziua precedentă. Alte 135 de decese au fost raportate în Anglia. Aceasta a venit în timp ce unul dintre consilierii științifici ai guvernului a declarat că se teme de un alt "Crăciun de lockdown". Profesorul Peter Openshaw, membru al Grupului consultativ pentru amenințări noi și emergente ale virușilor respiratori (Nervtag), a declarat că "punerea în aplicare a unor măsuri acum pentru a 'reduce ratele de transmitere' este esențială pentru a avea 'un Crăciun minunat în familie', în care să ne putem reuni din nou cu toții".

În ciuda afirmațiilor ministeriale potrivit cărora mii de paturi rămân disponibile în NHS, medicii de rang înalt au declarat că deja se anulează operații. Dr. Stephen Webb, președintele Societății de terapie intensivă, a declarat: "În multe locuri, intervențiile chirurgicale urgente planificate care trebuie efectuate sunt anulate. Acest lucru nu se datorează lipsei de paturi fizice, ci lipsei de personal pentru a putea folosi acele paturi. Am auzit despre operații cardiace urgente care au fost anulate, despre operații intestinale majore care au fost anulate, deoarece acești pacienți au nevoie de paturi de terapie intensivă postoperatorie. Acest lucru nu se întâmplă doar în una sau două zone, ci în toată țara."



Oficialii NHS au avertizat că presiunile Covid se adaugă la problemele de personal, la eforturile de a face față întârzierilor din domeniul chirurgical, la așteptările lungi în departamentele de urgență și la dificultățile cauzate de alte infecții. "Este vorba de un întreg pachet de probleme care se adună, care formează un vortex de presiune", a declarat Saffron Cordery, director executiv adjunct al NHS Providers. "Ceea ce a făcut Covid a exacerbat aceste provocări și a aruncat câteva lucruri în plus".



Matthew Taylor, directorul executiv al Confederației NHS, care a cerut deja măsuri de plan B, a declarat: "Nu este o problemă: "Guvernul trebuie să recunoască faptul că avem nevoie de o mobilizare națională. Există o criză în domeniul sănătății care se anunță în următoarele trei sau patru luni și să o acceptați, să o recunoașteți și să încurajați publicul să facă tot ce poate pentru a ajuta. S-ar putea să trebuiască să ne obișnuim cu faptul că trebuie să avem o campanie de stimulare la fiecare șase luni și să ne pregătim pentru asta, așa că salut faptul că guvernul a intensificat mesajul în acest sens."



"Am avut foarte puține cazuri - aproape niciun caz - de RSV anul trecut și acest lucru este îngrijorător", a declarat profesorul David Matthews, virusolog la Universitatea Bristol. "Imunitatea la RSV durează doar câțiva ani după infecții anterioare. Din cauza lockdown, ratele de RSV au fost foarte scăzute în Marea Britanie iarna trecută. Asta înseamnă că a rămas foarte puțină imunitate la RSV în populație. Nu există niciun vaccin împotriva RSV care să protejeze împotriva bolii, care provoaca forme usoare in general, dar grave la copiii mici si la batrani. Țara este acum foarte vulnerabilă la infecțiile cu RSV", a spus Matthews.

"Aceasta este o preocupare reală, deoarece infecțiile sunt foarte capabile să trimită atât persoanele în vârstă, cât și pe cele foarte tinere în spital și, în prezent, probabil că avem foarte puțină imunitate la această boală. Împreună cu gripa și Covid-19 ne confruntăm cu o triplă lovitură în această iarnă, care ar putea avea un impact sumbru asupra NHS. Este extrem de îngrijorător. Este un alt motiv pentru care trebuie să menținem cazurile de Covid la un nivel minim și să administrăm vaccinuri - de rapel și pentru copii - la cât mai mulți oameni posibil.", a concluzionat Matthews.