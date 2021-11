Prețul unui apartament din orașele vietnameze mari, la fel ca la New York

Prețurile apartamentelor din HO CHI MINH CITY (fost Saigon) în cartierele An Phu, Thanh My Loi, Thao Dien, Thu Thiem se vând cu prețuri cuprinse între 75 și 210 milioane VND pe metru pătrat, în creștere cu 100-131% în jumătate de deceniu. În USD înseamnă între 3.260 și 9.130 dolari americani. Rezultă că un partament de 100 m.p. costă aproape un milion de dolari, tot atât cât costă și un apartament de lux în orice capitală din Occident, fie Londra, Paris sau New York.

Potrivit raportului privind prețul clădirilor înalte din cartierul vechi 2 (în orașul Thu Duc) tocmai publicat de revista Rever, în prezent, strada bogată Thu Thiem este lider în ceea ce privește tavanele apartamentelor cu reperul de 210 milioane VND pe pătrat metru. Între timp, apartamentele din An Phu, Thao Dien și, respectiv, Thanh My Loi, au înregistrat cele mai mari prețuri de la 75-85 la 95 milioane VND pe metru pătrat. Toate aceste locuri au înregistrat cea mai mare rată de creștere a prețurilor, ajungând la peste 100% după 6-7 ani, iar HCM City a dus la o creștere a plafonului de până la 131%, iar la Hanoi până la 100%.

În Thu Thiem, apartamentul cu cel mai mare preț de vânzare este The Opera Residence în faza 3 a proiectului The Metropole Thu Thiem, înregistrând în prezent jalonul de 210 milioane VND pe metru pătrat, și se preconizează a fi predat în 2023. Al doilea este proiectul Narra Residence faza 4 a super-proiectului Empire City, la prețul de 180 milioane VND (7826 USD) pe metru pătrat. Cea mai mare creștere de preț pe această stradă bogată este de 112-118% înregistrată în proiectele Sadora și Sarica (ambele predate) din zona urbană Sala.

În comparație cu Strada de Vest (unde traiesc mulți străini), Thao Dien are un preț plafon de 90-95 milioane VND pe metru pătrat, aparținând proiectelor The Nassim și Thao Dien Green. Ambele sunt apartamente noi. Între timp, cea mai mare rată de creștere a prețurilor la locuințe în această zonă a căzut în grupul de proiecte vechi: Tropic Garden și Masteri Thao Dien predate în 2015-2016, iar creșterea prețurilor a fost de 92-106%, respectiv.

Fiind un oraș bogat în curs de dezvoltare mai târziu, Thanh My Loi are cel mai mare preț de apartament de 85 de milioane de VND pe metru pătrat, la proiectele de lux One Verandah și Waterina Suites, predate în 2019-2020. Cu toate acestea, creșterea uriașă de preț aici aparține vechiului proiect CBD Premium Home, predat în 2016, prețul de pornire în 2014 a fost de aproximativ 16 milioane VND pe metru pătrat, tranzacționându-se în prezent la 37 milioane VND pe metru pătrat, o creștere de 131% .

Multe proiecte din aceste secții, care au fost deschise spre vânzare în urmă cu 6-7 ani și costau doar 15-25 milioane VND pe metru pătrat. În special, proiectele deschise spre vânzare în ultimii 2-3 ani au înregistrat prețuri de 30-70 milioane VND pe metru pătrat.

Marian Gârleanu