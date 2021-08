Presa internationala: Sfârșitul oficial al hegemoniei autoproclamate a Statelor Unite ale Americii!

Irina Alksnis mi-a luat-o înainte. Când, acum două zile, am scris articolul meu despre eșecul evident al Occidentului combinat în Afganistan, am insistat asupra faptului că există un aspect religios, adică civilizațional, grav în acest război, pe care oamenii din Washington și Europa nu reușesc să îl înțeleagă.



De asemenea, am scris de mai multe ori despre noțiunea de Noblesse Oblige între superputeri, care, de fapt, ar trebui să mențină interacțiunile, chiar și în caz de conflict, în "cadrul" elitei superputerii, deoarece delegarea propriilor victorii către proxy-uri este o afacere foarte proastă atunci când este implicat Islamul. Ei bine, Irina Alksnis a dezvoltat această idee într-un articol publicat astăzi în Ria.



"Desigur, înțelegerea cine vine în locul americanilor și a consecințelor dezastruoase asociate cu aceasta joacă un rol aici. În ciuda promisiunii talibanilor de a nu-i reprima pe cei care au servit guvernul anterior și a declarației lor de a îndulci poziția privind locul femeilor în societate, nu există nicio îndoială că Afganistanul se va confrunta cu represalii și execuții. Iar soarta femeilor afgane nu este încă de invidiat.



Arhaicul a învins civilizația modernă - și indiferent de relația pe care o aveți cu Occidentul, este imposibil să vă bucurați de acest lucru. Cu toate acestea, ideea nu se limitează la realitatea dură și sângeroasă a Afganistanului, nici la simpatia pentru cetățenii acestei țări nefericite care se întorc în îndepărtatul Ev Mediu. Evenimentele de duminică au fost atât de șocante și pentru că au oferit lumii o idee foarte clară despre cum ar putea fi - și probabil va fi - prăbușirea finală a hegemoniei globale a SUA.



Așa cum am spus de multe ori, Statele Unite au fost, în mare măsură, o superputere accidentală. O superputere implicită, care nu a înțeles niciodată relația complexă dintre politica internă și cea externă și nici nu a dezvoltat, în mare măsură, o viziune coerentă asupra puterii militare și a aplicării acesteia.



Astăzi, totul s-a schimbat. Nu mă refer la înfrângerea Occidentului combinat - era clar încă de la mijlocul anilor 2000 că era în declin abrupt. Vorbesc despre eșecul Occidentului și al liderului său, Statele Unite, de a menține o civilizație ca, în cuvintele regretatului Huntington (care citează și pe altcineva), o "cultură extinsă". În timp ce titlurile de astăzi sunt pline de acest lucru:



Lumea a observat, iar SUA a dat victoria fanaticilor islamici și astfel i-a încurajat, la fel cum SUA au alimentat flăcările islamului politic în anii 1980 și au contribuit la formarea unei forțe radical anti-civilizaționale în esența sa.



Acesta ESTE eșecul major al Occidentului combinat și va fi, încă o dată, sarcina altcuiva să curețe această mizerie nenorocită în spatele SUA, ale cărei "elite politice și militare" nu numai că nu au învățat nimic din nimic, dar sunt incapabile să învețe. Prin aceasta, combinată cu o multitudine de alte eșecuri economice, științifice, culturale și morale, Occidentul modern, condus de SUA, s-a declarat un eșec.



Evenimentele care se desfășoară astăzi la Kabul demonstrează perfect acest lucru și sunt întruchiparea Occidentului modern. Scriu despre acest lucru de mulți ani, dar nu mă bucur de momentul "v-am spus eu". Nici Irina Alksnis nu este

Pe fondul unui nou război pierdut de SUA, această știre trebuie luată în considerare:



"Tehran Times" a relatat miercuri că Moscova a informat Teheranul că Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS) a ajuns la un consens privind admiterea Iranului ca membru cu drepturi depline al grupării. Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a transmis această veste importantă în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, amiralul Ali Shamkhani. Ulterior, Shamkhani a declarat pe Twitter că el și Patrușev au discutat, de asemenea, despre Afganistan, Siria și Golful Persic.



În cele din urmă, OCS decuplează aderarea Iranului de negocierile nucleare și de sancțiunile SUA. În mod semnificativ, convorbirea telefonică a lui Patrușev marchează, de asemenea, prima comunicare strategică la nivel înalt între Moscova și Teheran după ce Ebrahim Raissi a fost învestit în funcția de nou președinte al Iranului. Patrușev este o figură foarte importantă în Politburo-ul de la Kremlin.



Consensul OCS, care este, în esență, o inițiativă sino-rusă, accelerează admiterea Iranului, în ciuda incertitudinilor legate de voința politică a administrației Biden de a face să avanseze acordul nuclear în fața unei puternice opoziții "bipartizane" din partea Congresului și a altor grupuri de interese.



Nu există nicio incertitudine aici, aș putea adăuga, Occidentul combinat a eșuat ca civilizație și se scufundă în a doua ligă militară și, prin definiție, geopolitică, dacă nu chiar irelevantă, cu o viteză uimitoare.



Totuși, spre deosebire de sindromul post-Vietnam, înfrângerea SUA în Afganistan nu s-a datorat unei armate vietnameze capabile și unui popor susținut de alte superputeri destul de avansate. SUA au pierdut în fața unei forțe primitive conduse de cea mai înapoiata ideologie care se opune la tot ceea ce majoritatea lumii recunoaște ca fiind esențial pentru existența sa.



Între timp, idioții americani, un eufemism pentru "jurnaliștii" și mass-media americane, încă discută procente și jargon politic care în SUA, nu se știe de ce, se numește "strategie".



Idioții, pentru a face un bordel profitabil, încearcă să schimbe nu paturile, ci târfele. Să vedem ce se întâmplă. Dar nu vă țineți respirația, iar cei care au chef să o facă - marchează data de astăzi ca fiind sfârșitul oficial al hegemoniei autoproclamate a SUA. Vom discuta mai târziu despre consecințele acestui dezastru. Nu sărbătoresc pentru că știu ce va urma.

Andrei Martianov

Réseau International