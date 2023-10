Primele informații despre jurnaliștii uciși și răniți: Israelul se pare că a tras intenționat VIDEO

Jonathan Daghar, șeful biroului pentru Orientul Mijlociu de la "Reporteri fără frontiere", a declarat că primele informații indică faptul că jurnaliștii loviți în Liban erau identificabili și nu erau înconjurați de combatanți.

"Încă ne lipsesc câteva informații, dar tot ceea ce avem și știm până acum indică un atac deliberat", a declarat el pentru Al Jazeera.

"Vom analiza în continuare toate informațiile, dar dacă se dovedește că este vorba de un atac deliberat, atunci vorbim de o crimă de război", a mai spus el.

"Acest lucru ne amintește, din păcate, de [jurnalista Al Jazeera] Shireen Abu Akleh în 2022 purta, de asemenea, o vestă de presă, care a fost, de asemenea, ucisă de israelieni, după cum chiar ei au recunoscut ulterior. Până în ziua de azi această crimă nu a fost pedepsită

Ne amintește, de asemenea, de ceilalți șapte jurnaliști care lucrează în Gaza uciși de sâmbătă, 7 octombrie", a mai spus acesta.

Jurnalistul Issam Abdullah de la Reuters a fost ucis și alți 5 jurnaliști de la Al Jazeera, Reuters și AFP au fost răniți în timp ce transmiteau din Alma al-Shaab, în sudul Libanului.

Se pare că mașina și zona în care jurnaliștii în care aceștia se aflau a fost bombardată de către armata Israelului.

O echipă de jurnaliști de la Al-Jazeera și Reuters a fost lovită de o lovitură de artilerie israeliană în sudul Libanului

"Ce s-a întâmplat?! Ce s-a întâmplat?! Ce s-a întâmplat?! Nu-mi mai simt picioarele! La naiba, la naiba!"

Femeia auzită țipând a murit câteva minute mai târziu.

