Sancțiunile umplu conturile rușilor: Polonia e noua țară luată cu asalt de afaceriștii rupți cu interdicții

Sancţiunile Varşoviei au blocat doar unele dintre cele mai mari businessuri ruseşti, numărul antreprenorilor ruşi din Polonia crescând cu până la 40% în decurs de un an.

Doar trei oligarhi ruşi s-au retras din Polonia după ce companiile aces­tora au fost supuse sancţiunilor. Vasta majoritate a entităţilor supuse sancţiunilor după izbucnirea războiu­lui din Ucraina rămân în Polonia deşi nu desfăşoară operaţiuni. În plus, peste 400 de noi companii cu capital rusesc au fost înfiinţate în decurs de un an. Majoritatea entităţilor ruseşti de pe lista sancţiunilor există în conti­nua­re, iar doar în cazul a două, im­portante pentru securitatea energe­tică a ţării, ministerul polonez al dez­voltării şi tehnologiei a introdus un management interimar. Este vorba despre PAO Gazprom şi Novatek Green Energy. Doar GO Sport Polo­nia, un lanţ de magazine de articole sportive, a fost plasat în faliment.

Cei trei oligarhi ruşi care s-au retras din Polonia sunt Viktor Vekselberg, Mikhail Fridman şi Alexei Mordashov.

Totuşi, în pofida sancţiunilor, inclusiv celor impuse de ţările UE, afacerile ruseşti înfloresc în Polonia. Potrivit datelor ministerului dezvol­tă­rii şi tehnologiei, numărul de com­panii active şi suspendate în cadrul cărora antreprenorul este un cetăţean rus se situează în prezent la 1.732, dintre care 1.315 sunt cazuri de companii administrate de persoane doar cu cetăţenie rusă. Cu un an în urmă, numărul acestora se ridica la 1.120.

„Cred că numărul este subesti­mat. Ştiu cazuri în Polonia în care reprezentanţi ai capitalului rusesc, de­ţi­nând un paşaport ucrainean, achi­ziţionează acţiuni fără a fi de­ranjaţi de cineva", arată Andrzej Sadowski, economist şi preşedinte al Adam Smith Center. Majoritatea antreprenorilor ruşi critici ai regimului lui Putin s-au în­dreptat către Serbia după începutul războiului. Anul trecut, 1.020 de com­panii cu capital rusesc au fost înfiinţate în această ţară, de peste 12 ori mai mult comparativ cu anul anterior.

În Turcia, ruşii au înfiinţat peste 1.300 de firme anul trecut, o creştere spectaculoasă de 670% faţă de anul anterior.

Creşterea dramatică a numărului de companii noi cu parteneri ruseşti evidenţiază atractivitatea în creştere a Turciei ca destinaţie pentru banii ruseşti în urma războiului din Ucraina.

În Ungaria, date de la începutul anului arată că numărul de companii ai căror proprietari sunt fie o entitate economică cu legături ruseşti ori un cetăţean rus se ridică la 671. Companii ruseşti sunt înfiinţate permanent în Ungaria, de la pandemie, notează Daily News Hungary, citat de Ziarul Zinanciar.

După izbucnirea războiului din Ucraina, 77 companii cu capital rusesc au fost înfiinţate în Ungaria.

Şi unii fondatori de startup-uri din Rusia au decis să-şi relocheze businessurile şi staff-ul peste graniţe, alegând ţări cu acces la capital, ca Franţa, Marea Britanie, Spania şi Cipru.

În acelaşi timp, companiile ruseşti continuă să se relocheze şi în Asia centrală.

În Georgia de exemplu există 17.000 de companii ruseşti, peste jumătate fiind înregistrate după războiul din Ucraina