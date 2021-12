Scandalul "Omicron": Consilier în domeniul sănătății acuzat că a folosit "date suspecte" pentru a impune restricții mai dure legate de Covid-19

Unul dintre cei mai înalți consilieri în domeniul sănătății din Marea Britanie a fost acuzat că a diseminat "date suspecte" care au umflat riscul potențial de omicron. Dr. Jenny Harries, directorul executiv al Agenției de Securitate a Sănătății din Regatul Unit (UKHSA), ar fi fost sursa unei afirmații contestate a lui Sajid Javid, ministrul Sănătăţii din UK, potrivit căreia există de obicei un decalaj de 17 zile între pacienții care se infectează și necesită spitalizare.

Cu toate acestea, experții independenți au indicat datele Oficiului Național de Statistică (ONS), care sugerau o întârziere medie de nouă sau 10 zile. Afirmația lui Javid a fost văzută ca o încercare de a consolida cazul pentru noi restricții urgente legate de Covid-19, pe baza faptului că țara ar putea fi în pragul unei creșteri majore a spitalizărilor din cauza variantei omicron. Dr. Harries a susținut că omicron a fost „probabil cea mai semnificativă amenințare pe care am avut-o de la începutul pandemiei". Consilierii de sănătate și științifici au făcut presiuni pentru măsuri de izolare, iar Boris Johnson va trebui să decidă urgent dacă impune sau nu noi restricții înainte de Anul Nou.

Cu toate acestea, surse guvernamentale au sugerat că acest lucru este acum puțin probabil, pe baza ultimelor date și a unui zid de opoziție din partea parlamentarilor și miniștrilor conservatori. Cele mai recente date UKHSA arată că persoanele infectate cu noua variantă aveau între 50 și 70% mai puține riscuri de a fi internate în spital faţă de cele de la începutul pandemiei, sau cele infectate cu varianta delta. Reuniunile zilnice ale comitetului de operațiuni Covid al Cabinetului vor fi reluate astăzi. La momentul declaraţiei lui Javid din weekendul trecut, în ciuda creșterii numărului de cazuri, doar 85 de persoane se aflau în spital cu omicron confirmat, o cifră care a crescut de atunci la 366.

Simon Briscoe, un fost statistician al Trezoreriei, a spus că numarul de 17 zile părea a fi fie o „delucrare statistică deliberată concepută pentru a înșela, fie incompetență". Dacă este intenționată, a adăugat el, pare că oficialii „încearcă de fapt să câștige timp, deoarece aceştia își dau seama că sunt necesare date privind creșterea numărului de spitalizări pentru a justifica lockdown-ul". Mark Harper, președintele Covid Recovery Group, a declarat: „Restricțiile Covid dăunează vieții oamenilor, mijloacelor de trai și bunăstării mintale. Deci este foarte important ca dezbaterea despre ele să se bazeze pe date solide."

„Trebuie puse întrebări serioase dacă consilierii seniori în domeniul sănătății furnizează miniștrilor cifre înșelătoare și nu reușesc să le corecteze cât mai curând posibil. Miniștrii au, de asemenea, responsabilitatea de a pune întrebări detaliate pentru a se asigura că nu folosesc date suspecte. Putem face mai mult şi mai bine decât aşa ceva.", a mai adaugat Harper. O nouă analiză a think tank-ului Institutului Legatum a sugerat că blocajele legate de Covid-19 au împins 900.000 de persoane în sărăcie și că măsurile suplimentare ar pune în pericol recuperarea de la restricțiile anterioare.

Scriind în The Telegraph, baroneasa Stroud de Fulham, directorul executiv al think tank-ului, a avertizat, de asemenea, cu privire la un efect secundar cauzat de indicii de potențiale măsuri suplimentare. Pe fondul unei îmbunătățiri proiectate a nivelurilor sărăciei, „restricții reînnoite și indicii constante de măsuri mai dure după Crăciun înseamnă că punem în pericol aceste câștiguri împotriva sărăciei", a spus ea. The Telegraph transmite că Gareth Lyon, președintele Asociației Conservatoare Aldershot și North Hampshire - al cărei deputat este Leo Docherty, ministru al Apărării - a demisionat din cauza introducerii măsurilor din Planul B.

„Ceea ce facem este exact opusul conservatorismului", a spus Lyon. „Suntem foarte mulți dintre noi în partidul voluntar care consideră că abordarea instinctivă a conducerii de mare guvernare față de tot ceea ce este imposibil de susținut. Dacă vor apărea și mai multe restricții după Crăciun, știu că multor altora le va fi greu să-și concilieze opiniile și principiile cu direcția partidului." Între timp, arhiepiscopul de Westminster, cardinalul Vincent Nichols, a cerut guvernului să nu închidă bisericile ca parte a unor noi restricții, spunând că „oamenii pot judeca pentru ei înșiși".

Dr. Harries i-a transmis lui Javid numarul de 17 zile într-un apel telefonic săptămâna trecută, în timpul unei conversații despre decalajul probabil dintre infecție și spitalizare. Se înțelege că a fost prezentat ca o estimare, bazată în mare parte pe studiile Covid-19 publicate anul trecut și la începutul lui 2021, înainte de apariția omicronului. Într-un articol ulterior, publicat săptămâna trecută de The Telegraph, în care părea să pună bazele pentru mai multe restricții, Javid a declarat: „Din păcate, șapte persoane au murit cu omicron și 85 de persoane sunt în spital cu omicron confirmat, dar există riscul probabil să fie mult mai mulţi.

„Știm că timpul obișnuit dintre infecție și spitalizare este de 17 zile, așa că numărul spitalizărilor de astăzi reflectă infecțiile care au avut loc cu mai bine de două săptămâni în urmă, când omicron a fost aici în număr mult mai mic și a reprezentat mai puțin de 1% din infecții." Numarul a provocat nedumerire în rândul unor analiști și clinicieni. Acum reiese că a fost o estimare „generoasă" oferită de Dr. Harries și bazată pe studii care erau valabile înainte de apariţia omicronului. Oficialii de la UKHSA, care anterior era Public Health England, cred acum că diferența dintre infecții și spitalizări este de aproximativ 12 zile.

Briscoe a spus că datele ONS sugerează o întârziere între una și două săptămâni. ONS a declarat în iunie, înainte de apariția omicronului, că timpul mediu dintre infecția cu Covid-19 și apariția simptomelor a fost de cinci până la șase zile, în timp ce întârzierea medie dintre apariția simptomelor și internarea la spital a variat între una și șapte zile. Dr. Harries a fost criticată anterior pentru că a încercat să justifice decizia de a opri testele de rutină în martie 2020, susținând că „nu a fost o intervenție adecvată".

Scriind pe blogul său săptămâna trecută, dl Briscoe a adăugat: „Diferența de o săptămână în decalajul dintre infecție și spitalizare este importantă, deoarece, dacă credeți cifrele ONS, v-ați aștepta deja ca spitalizările să crească mai mult decât sunt. „Spitalizările vor trebui să fie peste (probabil cu mult peste) mediile din ultimele luni pentru a justifica lockdown-ul." În Ajunul Crăciunului, Dr. Harries a spus: „Cred că există o licărire de speranță de Crăciun în descoperirile pe care le-am publicat, dar cu siguranță nu suntem încă în punctul în care am putea reduce această amenințare serioasă."

Consilierii științifici au avertizat că chiar și o mică parte din spitalizări ar putea copleși serviciul de sănătate dacă ratele de infecție cu omicron sunt la fel de mari pe cât se tem oficialii. Un purtător de cuvânt al UKHSA a declarat: „Răspunsurile individuale la infecția cu Covid-19 variază foarte mult în funcție de o serie de factori, inclusiv vârsta și sănătatea, și continuăm să monitorizăm impactul potențial al variantei omicron pe măsură ce devin disponibile mai multe date. Date mai ample despre Covid-19 indică în mod clar că poate exista un decalaj substanțial între infecție și spitalizare."