Se schimba lumea: A început SUA "marea retragere"?

Trebuie să încep această rubrică recunoscând că Biden m-a surprins: se pare că regula mea personală de bază despre președinții SUA (fiecare este chiar mai rău decât predecesorul său) s-ar putea să nu se aplice neapărat în cazul lui Biden. Asta nu înseamnă că Biden nu va sfârși prin a dovedi că regula mea generală este încă aplicabilă, ci doar că ceea ce văd acum nu este ceea ce mă temeam sau așteptam.



Inițial, am simțit că regula mea era încă valabilă. A fost o cădere totală a SUA în Alaska, când Blinken a confundat aparent chinezii cu niște șerbi treji și castrați și a aflat rapid cât de mult s-a înșelat. Dar apoi a fost întâlnirea cu Putin, care i-a surprins pe mulți, inclusiv pe mine. Inițial, majoritatea observatorilor ruși s-au alăturat unuia dintre cele două grupuri cu privire la perspectivele acestui summit:

- Acest summit nu va avea loc niciodată, nu este nimic de discutat, Biden este senil, administrația sa este plină de pereți cu rusofobi înrăiți și, în plus, americanii (din SUA) oricum "nu sunt capabili de acord" (недоговороспособные), așa că ce rost are?

- Dacă summitul va avea loc, va fi un eșec total. În cel mai bun caz, un meci de strigăte sau un schimb de insulte.



Niciuna dintre acestea nu s-a întâmplat. Adevărul este că încă nu știm cu adevărat ce s-a întâmplat. Tot ce avem sunt niște declarații de intenție vagi și intenții pioase formulate. Și chiar și acestea au fost minimaliste! De fapt, după summit, majoritatea observatorilor ruși, din nou, s-au împărțit în două tabere principale:



- Biden a aruncat prosopul și a renunțat. Rușii au câștigat această rundă. Ura!

- Biden a schimbat doar tactica, iar acum noua postură a SUA ar putea deveni și mai agresivă și mai ostilă. Rusia este pe cale să asiste la o creștere majoră a provocărilor antirusești. Alarmă!



Cred că ambele situații simplifică în mod grosolan o realitate probabil mult mai complexă și nuanțată. Cu alte cuvinte, Biden i-a surprins pe mulți, dacă nu pe majoritatea rușilor. Acest lucru este foarte interesant în sine (nici Bush, nici Obama și nici Trump nu i-au surprins vreodată pe ruși - care știau scorul despre toți aceștia - în vreun mod semnificativ).



Părerea mea strict personală este că, în prezent, în interiorul clasei conducătoare din SUA au loc lupte interne foarte serioase. Mai mult, acea luptă internă serioasă nu se referă la principii fundamentale sau chiar la strategie - este o dispută doar pe tema tacticii.



Trebuie să ținem cont de un vechi truism despre rezultate: John F. Kennedy a spus odată că "victoria are o sută de părinți, dar înfrângerea este orfană" și avea dreptate. Atunci când un grup oarecare preia puterea și își controlează efectiv interesele, totul este bine și toată lumea este ocupată să consume laptele și mierea proverbială. Dar atunci când acest grup suferă o serie de înfrângeri umilitoare, începe o cascadă tipică de evenimente:



- Arătarea cu degetul: toată lumea dă vina pe toți ceilalți (dar niciodată pe sine)

- Înțelepciunea retrospectivă: "dacă aș fi fost la conducere, nu s-ar fi întâmplat asta!"

- Lupte interne pentru prada de război care se micșorează rapid

- O prăbușire a centrului centralizat de autoritate/centrelor de luare a deciziilor

- Generarea de subgrupuri, care se luptă între ele pentru subinteresele lor

Cu alte cuvinte, după mulți ani de administrații prezidențiale extrem de slabe (de la Clinton încoace, după părerea mea), nu este deloc o surpriză faptul că ar avea loc lupte interne (în ambele partide, de altfel). De fapt, ar trebui să ne așteptăm la un set aparent haotic de politici necoordonate, sau chiar contradictorii. Și exact asta este ceea ce observăm din 1993 și această dinamică a devenit din ce în ce mai rea cu fiecare an care trece).



Inutil să mai spunem că principalul rezultat al unor astfel de lupte interne induse de înfrângere este slăbirea tuturor grupurilor implicate, indiferent de obiectivele și politicile lor. Unii ar putea crede că aceasta este o evoluție pozitivă, dar eu nu sunt deloc sigur (a se vedea mai jos).



Acestea fiind spuse, există câteva observații care ar putea fi utile atunci când încercăm să identificăm cel puțin (indirect) care sunt principalele grupuri care se luptă între ele.



Rusofobii înrăiți, cu adevărat nebuni, sunt încă aici, mai ales în mass-media din SUA, care pare să fie în slujba nu atât a lui Biden, cât a unor cabale de tipul "nebunilor din subsol". Alături de ziomedia moștenită, există un număr tot mai mare de oficiali militari din SUA/NATO/Marea Britanie care fac spume la gură cu amenințări, avertismente, plângeri și insulte, toate împotriva lui Putin și a Rusiei. Acest lucru este important pentru că:

- Mass-media din "Zona A" a ascuns în mod cuprinzător și foarte eficient riscurile foarte reale de război cu Rusia, China și Iran. Iar dacă acest lucru a fost menționat, preseiștii au subliniat întotdeauna că SUA au "cea mai bună armată din istoria galaxiei" și că Unchiul Sam va "bate" pe oricine va alege să o facă. Dacă populația SUA ar fi informată despre adevărul problemei, s-ar speria și ar cere ca această cale spre război să fie imediat abandonată și înlocuită cu un dialog semnificativ.

- Autoritățile SUA/NATO/Marea Britanie s-au pus singure într-un colț în care nu le mai rămân decât două rezultate: pot face ceea ce face întotdeauna SUA, adică "să declare victoria și să plece", sau pot forța Rusia să-și protejeze granițele pe uscat, în aer și pe mare și, astfel, să se confrunte cu o umilință militară majoră livrată de Rusia.

Adevărul este că, în timpul recentelor exerciții navale, oficialii britanici și americani au făcut o mulțime de amenințări și promisiuni de a ignora avertismentele Rusiei, dar, în cele din urmă, și-au făcut în liniște bagajele și au plecat. O alegere inteligentă, dar trebuie să fi fost dureros de umilitoare pentru ei, ceea ce este foarte periculos în sine.



Cât din aceste declarații/amenințări au fost făcute de fapt cu aprobarea lui Biden? Nu știu. Dar nu am cunoștință de nicio mustrare, retrogradare sau orice altă măsură luată împotriva nebunilor care cer un război împotriva Rusiei, Chinei sau Iranului. Asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat, ci doar că nu a fost făcut public. Sentimentul meu este, totuși, că, chiar dacă Biden s-a opus acestui tip de zornăit periculos de sabie, "el" este prea slab pentru a face ceva în acest sens. Este foarte posibil ca Biden să piardă treptat controlul asupra propriei administrații.



Recent, am râs copios auzind personalul naval al NATO spunând că rușii au făcut "atacuri de imitație" asupra navelor NATO, survolându-le de mai multe ori. Aparent, acești oameni cred sincer că bombele gravitaționale sunt principala/unica amenințare din partea Forțelor Aerospațiale și a apărării de coastă rusești care, în realitate, pot scufunda navele SUA/Marea Britanie/NATO fără a se apropia de ele sau fără a intra măcar în raza lor de acțiune a radarelor. Ca să nu mai vorbim de cele 6-7 submarine diesel-electrice avansate extrem de silențioase și puternic înarmate ale Flotei Mării Negre. Deși nu mă îndoiesc de "diversitatea" acestor echipaje navale NATO, acum am îndoieli majore chiar și în privința competenței lor de bază.



În viitor, vor mai fi multe exerciții NATO în Marea Neagră. La fel și pentru operațiunile USN în largul coastelor chineze, iraniene sau ale RPDC. Această combinație (întotdeauna explozivă) de ignoranță, aroganță și incompetență ar putea duce la un război major.



O altă opțiune este că guvernul britanic, care delirează în cele din urmă (susținut de acei britanici care încă mai au dureri fantomatice legate de imperiul lor pierdut și, desigur, de gașca 3B+PU, în mare parte irelevantă) ar putea face ceva foarte prostesc (să zicem, așa ceva) și să declanșeze un război cu RPDC, Rusia, China sau Iran, iar apoi SUA ar trebui să acționeze pentru a apăra/salva o marină britanică care este în mare parte o glumă (cel puțin după standardele rusești sau chinezești). Principala problemă aici fiind faptul că USN este, de asemenea, într-o formă teribilă și nu poate concura împotriva armelor rusești și chinezești de standoff (mă refer la propriu, în prezent nu există apărare împotriva rachetelor hipersonice de manevră! Singura excepție ar fi S-500 rusesc). Apropo, ultimele două națiuni s-au unit într-o alianță militară informală și neoficială de mulți ani deja; consultați acest articol și acest videoclip sau acesta pentru o actualizare recentă).

Dar, din contră, au loc și evoluții de dezescaladare. În primul rând, Biden pare să fi "încredințat" "dosarul ucrainean" germanilor și să-l spele pe unchiul Shmuel pe mâini de el. Dacă este așa, a fost o mișcare foarte abilă și inteligentă (ceea ce nu am mai văzut din partea niciunei administrații de zeci de ani!). Vă recomand cu căldură această traducere a unui articol extrem de interesant al probabil celui mai bun specialist în Ucraina, Rostislav Ishchenko.



Ishchenko intră într-o mulțime de detalii interesante și explică ceea ce se pare că tocmai a făcut Biden. Sincer, germanii merită cu prisosință această mizerie cu spectru complet și vor trebui să se confrunte cu consecințele acestui dezastru pentru mult timp, posibil zeci de ani. De fapt, germanii sunt blocați: vor să fie Marele Lider European? Să-i lăsăm. La urma urmei, politicienii UE, în frunte cu Germania, au făcut tot ce au putut pentru a crea ceea ce acum este adesea numit "țara 404" - o gaură neagră în inima continentului european. Germania este cea mai mare putere economică a UE? Bun, atunci lăsați-i pe germani (și pe restul UE) să plătească pentru eventuala reconstrucție a Ucrainei (sau a statelor succesoare rezultate în urma dezmembrării țării)! Rusia pur și simplu nu poate achita această factură, China cu siguranță nu o va face (mai ales după ce a fost înșelată de mai multe ori de către ucraineni), iar SUA nu are absolut niciun motiv să facă acest lucru. Aș spune chiar că haosul (social, economic, politic, cultural. etc.) din Europa este probabil văzut de clasa conducătoare americană ca fiind foarte de dorit, deoarece 1) slăbește UE ca și competitor 2) justifică, oricât de ipocrit și greșit, o "prezență puternică a SUA" în Europa și 3) oferă NATO un motiv (oricât de greșit, eronat și chiar imoral) pentru a exista.



SUA este protejată de urmările (imigranți, violență, extremism etc.) dezastrului ucrainean prin distanță, prin Atlantic, printr-o armată mult mai puternică (cel puțin în comparație cu oricine altcineva din NATO). SUA pot tipări bani cum vor și nu au niciun fel de interese în Ucraina (muribundă). Dacă Ishchenko are dreptate, și sunt de acord cu el, atunci există cineva (posibil un grup de cineva) mult mai deștept decât oricine din administrația Trump și care și-a dat seama că Ucraina ocupată de naziști ar trebui să fie o problemă a Germaniei/UE, nu a SUA.



Există, bineînțeles, și analiza pesimistă: SUA se află în retragere peste tot, dar numai din următoarele motive:



- Regruparea, reorganizarea, câștigarea de timp pentru a dezvolta un fel de strategie coerentă.

- Să se concentreze asupra fiecărui adversar în parte și să stabilească priorități (divide et impera, cel puțin!)

- Reanalizați, replanificați, re-proiectați, re-dezvoltați, re-antrenați, re-echipuiți și re-testați cam tot ce ține de forțele armate americane (care nu au mai fost modelate de zeci de ani de o planificare rațională a forțelor)



Cei care cred în teoria retragerii strategice (personal, nu resping această versiune, dar nici nu văd suficiente dovezi - încă - pentru a o susține) adaugă de obicei că "SUA au părăsit Afganistanul doar pentru a-l preda talibanilor/al-Qaeda și a-i dezlănțui împotriva "pântecelui moale al Rusiei". Or, acest lucru este un nonsens total, fie și numai pentru că Rusia nu are o graniță comună cu Afganistanul.

Da, sigur, ceea ce se întâmplă în prezent în Afganistan îi îngrijorează foarte mult pe toți liderii din regiune, inclusiv pe liderii din Tadjikistan, Uzbekistan, Turkmenistan și Iran. Dar se întâmplă că rușii au avut consultări intense cu toate aceste puteri regionale. Nu numai atât, dar Rusia are deja forțe desfășurate în regiune (inclusiv baza 201 din Tadjikistan) și le-a întărit substanțial fără proteste din partea Imperiului (cel puțin până acum). În cele din urmă, toată Asia Centrală, Caucazul și chiar Orientul Mijlociu se află la îndemâna a numeroase tipuri de arme rusești cu rază lungă de acțiune. Se pare că talibanii știu acest lucru, deoarece au făcut eforturi mari pentru a le promite tuturor vecinilor lor că schimbarea de regim (acum inevitabilă) de la Kabul nu va reprezenta o amenințare pentru nimeni. Putem avea încredere în ei? Nu, bineînțeles că nu. Dar putem avea încredere în ei că sunt suficient de inteligenți pentru a-și da seama că, deși sunt în prezent cea mai mare forță din Afganistan, nu au nici pe departe ceea ce este necesar pentru a purta un război împotriva niciunuia dintre vecinii Afganistanului? Da, cred că putem. După mulți ani de lupte și după ce talibanii vor controla deja o parte din Kabul, talibanii își vor atinge în sfârșit obiectivele și vor deveni adevărații lideri oficiali ai Afganistanului. În cazul în care vor încerca să atace sau să destabilizeze vreunul dintre vecinii lor, primul lucru pe care l-ar pierde ar fi Kabulul și orice șansă de a fi acceptați ca guvern legitim al Afganistanului. Nu uitați că, la fel ca SUA, nici Rusia și nici Iranul nu trebuie să invadeze Afganistanul pentru a-i lovi pe talibani, ei pot folosi proxy-uri și au genul de sisteme de armament și platforme de lansare de care talibanii nu se pot proteja singuri. Nu în ultimul rând, dar cu siguranță nu în ultimul rând, talibanii știu cum au luptat rușii și iranienii în Siria și nu vor dori să declanșeze ceva similar în Afganistan.



În plus, "pântecul moale" al Rusiei este un concept din secolul al XIX-lea. În secolul XXI, doar cei mai puțin informați și mai puțin competenți ar folosi vreodată un astfel de concept. Mai mult, numai cineva cu zero cunoștințe despre capacitățile militare reale ale Districtelor militare sudice și centrale ale Rusiei ar putea menționa cu seriozitate o astfel de noțiune prostească și depășită. În plus, în timp ce afganii pot fi niște gherile superbe (dar nu întotdeauna, contrar mitului popular!), ei nu pot conduce operațiuni ofensive cu arme combinate, în timp ce Rusia și Iranul pot. Din nou, nu voi spune niciodată niciodată, mai ales cu Takfiris în bucluc, dar nu-i văd pe talibani atacând pe nimeni, cu atât mai puțin pe aliații ruși sau iranieni din regiune



Revenind la marea retragere a lui Biden: dacă Biden este suficient de deștept pentru a pune Ucraina în cârca Germaniei, "el" este probabil prea deștept pentru a predica politica externă a SUA față de Rusia în jurul chestiei cu "pântecul moale". În ceea ce privește toate amenințările "de foc și pară" cu războiul împotriva Rusiei, acestea nu impresionează pe nimeni, deoarece rușii, chinezii și iranienii știu că o țară încrezătoare și puternică nu are nevoie să amenințe pe nimeni, fie și numai pentru că capacitățile reale ale acestor țări reprezintă o "amenințare" foarte grăitoare prin ele însele. Dar atunci când o fostă superputere este slabă, confuză și speriată, va face multe declarații răgușite despre cum poate învinge întreaga planetă dacă este nevoie (la urma urmei, armata SUA este "cea mai bună armată din istoria galaxiei"! Dacă vă îndoiți de asta, ascultați-l pe Toby Keith!). Cu alte cuvinte, în timp ce în Occident amenințările sunt un instrument de politică externă, în Rusia, și în restul Asiei, ele sunt considerate în mod inevitabil un semn de slăbiciune, îndoieli și chiar teamă.



Apoi, se pare că există o listă lungă de sisteme de armament, planuri de achiziții și bani pentru "apărare" care au fost retrași, inclusiv LCS și F-35 (cu adevărat îngrozitoare). Deși este adevărat că SUA elimină treptat sisteme de armament și platforme fantastic de scumpe care erau, de asemenea, mai mult sau mai puțin inutile, acest lucru arată capacitatea de a admite cel puțin că toate acele vorbe despre super-armele super-dooper ale SUA erau doar atât, vorbe, și că, în realitate, MIC-ul american este incapabil să producă genul de sisteme superbe de înaltă calitate pe care obișnuia să le producă în cantități mari în trecut (Arleigh Burke, F-15, Jumbo 747, Jeep-ul Willys, F-16, A-10, SSN Los Angeles, sateliții KH etc.). Acesta este motivul pentru care F-15X este conceput pentru a "spori" picioarele F-35 (în sine, o mișcare foarte inteligentă!).

O astfel de recunoaștere, chiar dacă indirectă și doar logic implicită, ar putea arăta un nivel de maturitate, sau de curaj, al lui Biden pe care predecesorii săi nu l-au avut.



S-ar putea ca cei de la Pentagon, care cunosc realitatea situației (a se vedea aici un articol foarte bun din Moon of Alabama pe această temă), să își fi dat seama că Clinton, Bush, Obama și Trump au extins foarte mult Imperiul și acum trebuie să se regrupeze și să "refacă totul" pentru a obține o postură de "apărare" mai sustenabilă?



S-ar putea ca Biden să livreze ceea ce a promis Trump, adică să pună capăt războaielor inutile (și imposibil de câștigat!), să nu-i mai pese prea mult de UE agonizantă, să accepte în tăcere că Rusia nu are intenții (și nici nu are nevoie!) de a ataca pe nimeni și să se concentreze pe cea mai mare amenințare non-militară de acolo: China. Poate.



Din câte știu eu, multe (toate?) simulările - ale RAND și ale armatei americane - și exercițiile de comandament ale personalului de comandă au arătat că SUA ar pierde grav atât în fața Rusiei, cât și a Chinei. S-ar putea ca Biden să vrea să lase Rusia și China pe plan secundar și să se "ocupe" mai întâi de Iran? Ultimele vești pe frontul SUA/Israel vs. Iran nu sunt deloc bune, ca să spunem așa.



Cred în continuare că, în urma asasinării generalului Suleimani și a loviturilor de ripostă cu rachete iraniene, SUA par să fi renunțat la ideea unui atac direct asupra Iranului. La urma urmei, nu numai că Trump a lăsat "cea mai puternică armată din istoria galaxiei" să fie umilită și serios speriată - pe bună dreptate - de atacurile extrem de precise cu rachete iraniene, dar întreaga lume a fost martoră la această umilință. După acest dezastru, de ce ar fi decis Biden să atace?



Să fie Biden chiar mai prost decât Trump? Mă îndoiesc foarte mult. În plus, atât Trump, cât și Biden au fost oricum la fel de aserviți lobby-ului israelian, așa că nu aș spune niciodată niciodată, mai ales că tot ce trebuie să facă Israelul pentru a forța SUA să atace Iranul, este să atace primul, apoi să prezinte orice răspuns iranian ca fiind un "genocid planificat a 6 milioane de evrei" (ce altceva?), dar de data aceasta în Israel și de către iranieni (care ar putea folosi chiar și gaze, cine știe?). La aceste cuvinte, atât republicanii, cât și democrații se vor trezi la realitate și se vor grăbi imediat să salveze cel mai prețios și iubit "aliat" al Americii (în realitate, stăpânul și stăpânul său colonial, desigur). În legătură cu Israelul, nu putem decât să concluzionăm cu tristețe că nu contează deloc dacă la Casa Albă se întâmplă să se afle democrat sau republican (în mare parte RINO, oricum).

Așadar, cu ce rămânem? Sincer, nu sunt sigur. Cred că există dovezi foarte puternice, chiar dacă doar indirecte, că în administrația Biden au loc lupte interne foarte serioase și există, de asemenea, dovezi puternice, dar tot indirecte, că poziția militară a Statelor Unite trece prin ceea ce ar putea sfârși prin a fi o revizuire majoră a forțelor armate americane. Dacă este adevărat, și acesta este un mare "dacă", aceasta nu este nici o veste bună, nici o veste rea. Dar aceasta ar putea fi o veste importantă.



De ce? Pentru că, în mod obiectiv, actuala retragere a SUA pe majoritatea fronturilor ar putea fi "aterizarea lină" (tranziția de la Imperiu la o țară "normală") pe care mulți dintre votanții lui Trump o sperau. Sau s-ar putea să nu fie așa. Dacă nu este așa, ar putea fi o retragere indusă de haos, indicând că statul american se prăbușește și trebuie să "simplifice" urgent lucrurile pentru a încerca să supraviețuiască, generând astfel o mulțime de lupte interne între facțiuni (cel puțin un observator rus specializat în "studii americane", Dmitrii Drobnitskii, crede că așa este: vezi articolul original aici, și traducerea sa automată aici). În cele din urmă, starea de descompunere a statului american ar putea fi deja atât de avansată încât să o putem considera profund disfuncțională și, practic, în colaps/colapsată. Prima opțiune (aterizare ușoară) este puțin probabilă, dar foarte de dorit. A doua opțiune (retragere indusă de haos) este mai probabilă, dar mult mai puțin dezirabilă, deoarece este vorba doar de un singur pas înapoi pentru a face apoi din nou mai mulți pași înainte. Ultima opțiune (profund disfuncțională și, practic, prăbușirea/colapsul) este, din păcate, cea mai probabilă și este, de departe, și cea mai periculoasă.



În primul rând, opțiunile nr. 2 și nr. 3 vor face ca acțiunile SUA să fie foarte imprevizibile și, prin urmare, potențial extrem de periculoase. De asemenea, haosul imprevizibil se poate transforma rapid într-un război major, sau chiar în mai multe războaie majore, așa că pericolul potențial este foarte real (chiar dacă nu este deloc raportat în Zona A). Acest lucru, la rândul său, înseamnă că Rusia, China, Iranul, RPDC, Venezuela sau Cuba trebuie să țină garda sus și să fie pregătite pentru orice, chiar și pentru inimaginabil (ceea ce este adesea ceea ce generează haosul total).



În acest moment, faptul că SUA a inițiat o "mare retragere" este de netăgăduit. Dar adevăratele motive care stau la baza acesteia și implicațiile sale rămân destul de obscure, cel puțin pentru mine.

The Saker