SUA se află sub asediul unui val fără precedent de crime. Profesor de criminologie: "Țara asta a înnebunit!"

Mai multe orașe americane, metropole mari, precum și orașe mijlocii, au înregistrat în 2021 un număr record de omucideri, o spirală de crime născută anul trecut în plină pandemie de Covid-19 și pe care autoritățile încă se luptă să le țină sub control.

Potrivit experților și martorilor intervievați de AFP, consecințele coronavirusului și traumele pe care le-a provocat, o redresare a economiei de care nu a beneficiat toată lumea și mai ales proliferarea armelor de foc sunt principalele cauze ale crimelor. Philadelphia a doborât un record dezastruos din 1990, cu cel puțin 535 de omucideri pentru 1,5 milioane de oameni. „Orașul iubirii frățești" a depășit New York și Los Angeles, cele două mari orașe din Statele Unite.

„Orașul nostru are o rată ridicată de sărăcie, insecuritate alimentară, probleme cu locuința, probleme psihologice și un sistem educațional subfinanțat", a declarat Dorothy Johnson-Speight, directorul Mothers in Charge. După moartea fiului ei, ucis la 24 de ani pentru un simplu loc de parcare, a creat în 2003 această asociație care luptă împotriva violenței în acest oraș din nord-estul țării, leagăn al democrației americane.

Grupul, care organizează în special sesiuni de management al furiei și sprijină familiile victimelor omuciderilor, a fost nevoit să-și limiteze activitățile timp de câteva luni din cauza Covid-19. "Te-a făcut să te simți supărat. Când nu te poți ocupa de asta, când nu ai sprijin, se poate înrăutăți", spune Johnson-Speight. Capitala americană Washington (cel puțin 211 omucideri), Albuquerque (100), Portland (cel puțin 70), Richmond (80): „țara asta a înnebunit", spune David Thomas, profesor de criminologie la Florida Gulf Coast University.

„Oamenii sunt supărați pe tot, iar cu această frustrare, toate mecanismele de management al stresului eșuează", adaugă acest fost polițist afro-american. Tinerii, în special din minorități, se ceartă între ei, ia amploare pe Facebook și se termină cu focuri de armă, explică el. Dorothy Johnson-Speight denunță și influența muzicii drill - un trend hip-hop cu versuri întunecate, crude, violente și imagini războinice - din Chicago.

Tinerii se identifică cu rapperii care „vorbesc despre cei pe care urmează să-i ucidă, arată diferitele arme disponibile pe piață, acestea sunt elementele de bază ale crimei", a spus ea. Dar pentru Jeff Asher, fost membru al CIA și analist în statistică penală, ca și pentru alți specialiști, principala cauză a acestui val de omucideri este „creșterea istorică a vânzărilor de arme" de la pandemie.

Aproape 23 de milioane de arme, un record, au fost vândute în 2020, potrivit firmei de specialitate Small Arms Analytics & Forecasting care prognozează o cifră de 20 de milioane pentru acest an. „Toată lumea are o armă, a devenit prima linie de apărare, sau de atac, pentru mulți oameni care spun + Trebuie să am o armă pentru că toată lumea are +", spune Michael Pfleger, un preot catolic care a militat împotriva violenței în Chicago de peste 30 de ani.