Sustinatorii lui Trump protesteaza furiosi, cu arme in maini, in fata unui centru electoral din Arizona: "Numarati voturile!"

Sustinatori furiosi ai lui Donald Trump s-au adunat in fata centrului electoral din comitatul Maricopa, din statul american Arizona, unul dintre ultimele centre in care mai sunt inca de numarat voturi de la alegerile prezidentiale din SUA. Unii dintre protestatari sunt inarmati, iar politistii din fortele speciale asteapta sa vada cum evolueaza lucrurile.

Cladirea s-a inchis pentru presa si public, insa lucratorii departamentului care se ocupa de numararea voturilor vor continua procesul de numarare a voturilor, conform The Guardian. Conducerea departamentului a anuntat ca rezultatele numaratorii vor fi transmise asa cum a fost anuntat. Printre persoanele adunate in fata cladirii se numara si congresmanul republican Paul Gosar.

Sustinatorii lui Trump care tin in maini bannere inscriptionate "Trump-Pence" si steaguri de campanie ale lui Trump, dar si arme de foc, s-au strans in fata cladirii departamentului si au inceput sa scandeze "Count the votes!" (Numarati voturile!) sau "Fox News sucks!", furiosi pe motivul ca postul TV Fox News a dat ca sigura castigarea Arizonei de catre Joe Biden, inca din noaptea alegerilor.

Pe langa Fox, si AP a trecut Arizona in suita de state a lui Biden, explicand ca avansul fostului vicepresedinte e suficient de mare incat rezultatul nu mai poate fi schimbat de restul voturilor. Arizona, un fost stat rosu, a devenit competitiv in 2020, iar daca Biden isi va pastra avansul si dupa numaratoarea tuturor voturilor, atunci sansele sale de a deveni presedintele SUA cresc considerabil. Donald Trump are nevoie sa recupereze acest stat pentru a putea ramane in cursa dupa ce Wisconsin si Michigan au trecut deja in suita lui Biden, iar numaratoarea in Georgia arata o crestere puternica a fostului vicepresedinte.