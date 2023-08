Tensiune extremă în Africa: declarație de război emisă de Burkino Faso și Mali, țări controlate din umbră de Rusia

Juntele militare din Burkina Faso și Mali au declarat marți, 1 august, că orice încercare de a forța reinstalarea la putere a președintelui Mohamed Bazoum în Nigerul vecin va fi privită ca o declarație de război la adresa lor.

Declarația de război vine în urma unei amenințări din partea unui bloc regional controlat de Nigeria, care a afirmat că va „lua toate măsurile" dacă președintele nu va fi repus în funcție în următoarele 7 zile.

Bazoum este reținut de liderii puciului din Niger, după ce a fost înlăturat săptămâna trecută. Generalul Abdourahmane Tchiani s-a declarat vineri, 28 iulie, noul conducător al Nigerului

Franța, fosta putere colonială, a anunțat acum că se pregătește să-și evacueze cetățenii din Niger.

Regiunea, amenințată de o insurgență islamistă, a cunoscut mai multe lovituri de stat în ultimii ani.

Atât Burkina Faso, cât și Mali au rupt legăturile cu Occidentul, în special cu Franța, și au îmbrățișat noi alianțe cu Rusia.

Avertismentul lor marchează o întorsătură semnificativă care ar putea escalada situația regională volatilă, relatează BBC.

Practic, s-au conturat acum două blocuri. Primul - format din Nigeria și aliați occidentali precum Franța sau Statele Unite și al doilea - din țări africane precum Burkina Faso sau Mali, controlate din umbră de Rusia.

Nigerul este al patrulea producător de uraniu la nivel global și este vizat de o instabilitate permanentă, în special din cauza intervențiilor discrete ale Rusiei de a instala o nouă conducere pe care s-o controleze.

Declarația comună emisă de Burkina Faso și Mali vine în momentul în care președintele Ciadului, Mahamat Idris Déby, se află în Niger, conducând eforturile de mediere în numele blocului vest-african Ecowas (controlat de Nigeria) pentru a rezolva criza.

În declarația lor comună, Burkina Faso și Mali au amenințat că, dacă Ecowas va interveni militar, se vor retrage din bloc și vor merge în apărarea vecinului lor estic. Ei au spus că o astfel de intervenție ar fi dezastruoasă și destabilizatoare.

Burkina Faso, Mali și Guineea sunt în prezent suspendate din Ecowas (Economic Community of West African States) în urma loviturilor de stat din ultimii ani.

Nigerul a fost un aliat cheie occidental în lupta împotriva extremismului jihadist din Sahel.

După ce liderii militari din Mali au ales să se asocieze cu Grupul Wagner de mercenari ruși în 2021, în locul forței contra-teroriste a Franței, Parisul și-a mutat centrul de operațiuni din regiune în Niger.

Duminică, Ecowas a acordat juntei o săptămână pentru a-l reinstala pe președintele ales, care a fost închis la palatul prezidențial din capitala Niamey.

Junta din Niger nu a comentat cererea, dar a promis că va apăra țara de orice „agresiune" a puterilor regionale sau occidentale. A acuzat Franța că plănuiește o intervenție militară.

Franța nu a confirmat sau infirmat afirmația.

Într-o declarație citată de agenția de presă Reuters, ministerul francez de externe a spus că singura autoritate pe care a recunoscut-o în Niger este cea a președintelui Bazoum.

Junta instalată la putere în Niger a îndepărtat deja figurile-cheie din guvern, pentru a facilita cât mai rapid controlul resurselor naturale esențiale ale țării.

Șeful Statului Major al Apărării din Nigeria, generalul Christopher Gwabin Musa a declarat că, dacă primește ordin de la Consiliul de Apărare al ECOWAS pentru a lansa o operațiune militară în Niger, va răspunde imediat.