UE discută valabilitatea "certificatului verde": Persoanele vor călători doar dacă au primit doza în ultimele șase luni, ca la trecerea prin boală!

Guvernele țărilor din Uniunea Europeană au dat startul marți unei dezbateri privind durata eficacității vaccinurilor anti-COVID și dacă va fi necesară dovada unei doze de rapel pentru a menține libertatea de circulație prin "certificatul verde" în blocul comunitar, relatează Reuters.

Executivul Comisiei Europene urmează să prezinte săptămâna aceasta o propunere pentru a coordona libera circulație cu ajutorul certificatului Covid-19, după ce Austria a devenit luni prima țară din Europa de Vest care a reintrodus un lockdown de când a început campania de vaccinare. Grecia a propus ca, în viitor, persoanele să poată călători liber doar dacă au primit a doua sau a treia doză în ultimele șase luni și ca dozele de rapel să fie adăugate la informațiile din permisele UE, la fel cum e valabilitatea pe baza imunitatii naturale la trecerea prin boala (de 180 de zile).

Ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, a declarat că este vital ca cele 27 de state membre ale UE să convină asupra unui standard comun. Țara sa primește în mod normal aproximativ 200.000 de lucrători pe zi din țările vecine. "Nu putem avea sisteme diferite în Luxemburg și în Grecia, sau în Germania sau Franța. Ar fi împotriva intereselor cetățenilor europeni. Ei ne cer acest lucru și se poate face", a declarat el reporterilor înainte de o reuniune a omologilor din UE la Bruxelles.

Daca se va introduce o valabilitate a "certificatului verde" in functie de maximum sase luni de la primirea dozei de vaccin sau trecerea prin boala se subînțelege ca se va renunta la testare pentru green-pass, in acest fel persoanele care nu se vaccineaza nu vor mai putea circula inter state, in plus nici nu vor mai putea folosi certificatul in tarile lor pentru "eliberarea" fata de masurile restrictive care vor fi impuse. Si persoanele care vor fi trecut prin boala dupa expirarea celor 180 de zile trebuie sa se vaccineze daca vor prelungirea certificatului, situatia in care se vor reimbolnavi fix dupa sase luni fiind putin probabila si "batatoare la ochi" ca ar fi vorba despre o frauda.