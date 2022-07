Unui tată din Florida i s-a tăiat microfonul pentru că a citit cărți "pornografice" pe care le-a găsit în districtul școlar!

Un consiliu școlar din Florida a tăiat microfonul unui tată, spunând că conținutul pe care îl citea este "pornografic", în timp ce acesta încerca să expună materialele despre care spunea că se află în școli.

Tatăl din districtul școlar Clay County, Bruce Friedman, a declarat: "Aceste cărți sunt atât de josnice încât citirea oricărui fragment pe care l-am capturat va pune capăt acestui interviu", scrie Fox News.

"Cineva a eșuat drastic în misiunea sa de a proteja copiii", a declarat Friedman, președintele organizației No Left Turn in Education din Florida, un grup care se concentrează pe demascarea îndoctrinării din școlile publice din SUA. "Imediat ce am anunțat că voi citi din niște cărți pe care părinții... le-au găsit în bibliotecile școlilor publice și care sunt în mod clar pornografice, [ei] mi-au tăiat microfonul."

La o ședință a consiliului școlar din 30 iunie, Friedman a început să citească din una dintre cărți. "Am de gând să citesc lucruri; dacă sunt copii care se uită, acoperiți-le urechile", a spus el la ședință.

Una dintre cărțile pe care tatăl a ridicat-o la ședința consiliului de administrație al școlii a fost "Lucky" de Alice Sebold, care presupune povestea unei colege de facultate care a fost violată și includea detalii despre atac. Software-ul de bibliotecă online Destiny Discover din cadrul liceelor Fleming Island High School și Orange Park High School din Clay County a inclus titlul "Lucky".

"Am să vă opresc chiar aici, domnule", i s-a spus lui Friedman. "Închideți-i microfonul, vă rog". "De ce?" a întrebat Friedman. "Problema este, domnule, că aceste întâlniri sunt transmise, sunt oameni acasă care se uită pe YouTube. Sunt oameni care se uită la televiziunea comunitară. Aveți de gând să ascultați? Sau o să vă țineți gura?". Tatălui i s-a spus de către consiliul școlii că nu i se va permite să citească "pornografie" în emisiune, deoarece aceasta încalcă legea.

"Există legi federale și de stat care îți interzic să spui lucrurile pe care ieși să le spui la televizor. Există legi de stat care interzic în legile federale de comunicare care îți interzic să publici aceste lucruri unui copil. În acest moment, nu aveți capacitatea de a determina cine se uită la emisiunea de televiziune. Iar ca tu să spui: "Toată lumea să își acopere urechile", pur și simplu nu este suficient", i s-a spus tatălui.

Bruce Friedman, de la No Left Turn in Education, vorbește în fața districtului școlar Clay County School District din Green Cove Springs, Florida.Friedman a protestat apoi, declarând că ar vrea să primească înapoi cuvântul. "Îl vei primi înapoi, dar îl vei primi înapoi pentru a vorbi despre altceva în afară de a citi pornografie într-un televizor public", i s-a spus tatălui.

La un moment dat, Friedman s-a apropiat de unul dintre membrii consiliului școlar pentru a-i pune în față posterul pe care l-a creat. Friedman a devenit un susținător al protejării copiilor din școli de programele de învățământ pe care le consideră "otrăvite", deoarece "are pielea în joc". El vrea ca fiul său de 15 ani să fie în sistemul public de învățământ și să se întoarcă acasă nevătămat. Tatăl și-a plasat anterior fiul, acum în vârstă de 15 ani, într-o școală publică din New York pentru grădiniță și clasa întâi, ceea ce i-a provocat "daune considerabile".

"Din experiența mea, oamenii nu se ridică de pe canapea până când aceasta nu ia foc. Oamenii nu se străduiesc să își protejeze copiii până când aceștia nu sunt răniți. În cazul meu, același lucru se aplică. Mi-am trimis fiul la New York... la școala publică pentru grădiniță și clasa întâi - i-au făcut un rău considerabil băiatului meu", a spus el. "De aceea mă aflu aici - nu m-am scuturat niciodată de asta. Nu am încetat niciodată să lupt. L-am dus la o școală privată imediat după clasa întâi, dar răul era făcut. A fost nevoie de cinci ani, după părerea mea, pentru a-l readuce pe calea cea bună".

Tatăl își descrie fiul ca fiind "inteligent", "talentat" și "un tânăr bun care este considerabil mai deștept decât mine".

"Mă face să fiu mândru, dar nu am de gând să-l bag într-o școală cu îngrijitori și pedofili și oameni bolnavi și perverși care cred că aceste... cărți și multe altele ca ele sunt în regulă să fie prezentate unui copil. Nu sunt în regulă. Nu există nici o valoare literară literară literară în toate acestea. Este otravă". Friedman a intervenit și în dezbaterea actuală privind interpreții de la Drag Queen Story Hour.

"Oamenii discută despre lucruri precum ora de poveste Drag Queen, dacă este sau nu potrivit ca copiii să învețe că există alte tipuri de persoane și stiluri de viață", a spus el. "Am văzut asta recent, așa că o voi repeta. Nu ar trebui să ne întrebăm dacă este sau nu este în regulă ca copiii noștri să asiste la o oră de poveste cu travestiți, ci ar trebui să ne întrebăm de ce vor travestiții să aibă un public de copii."

Drag queenul "Pickle" citește dintr-o carte în timpul programului Drag Queen Story Hour de la West Valley Regional Branch Library pe 26 iulie 2019, în Los Angeles. Pe lângă faptul că școlile din județ introduc subiecte sexuale în rândul copiilor, Friedman a declarat că este îngrijorat de teoria rasială critică. "După părerea mea", a spus el, "[este] cea mai proastă piesă din orice program de învățământ care a fost prezentată vreodată unui copil american".

"Este atât de mult mai rău decât ar putea cineva să creadă, încât este halucinant. Pentru a fi pregătit pentru această bătălie, am urmat cursuri ca și cum mi s-ar fi cerut să predau teoria rasială critică. O cunosc atât de bine. Știu exact cât de rău este, și este rău pentru copiii de orice culoare", a spus el. Friedman a spus că CRT are nume alternative, cum ar fi diversitate, echitate și incluziune; precum și intersecționalitate și incluziune.

"Toate acestea sunt același gunoi. Și toate acestea sunt concepute pentru a ne diviza și a ne face să ne urâm unii pe alții. Copiii noștri merită mai mult. Ei ar trebui să fie învățați să citească, să scrie, să calculeze. Să-i punem în autobuz și să-i trimitem acasă în siguranță. Fă-ți treaba. Rămâneți pe culoarul vostru", a spus el. "Nu iese nimic bun din această otravă. Slavă Domnului că Ron DeSantis ne ajută să o scoatem", a spus el.

Tatăl din Florida l-a lăudat pe guvernatorul Ron DeSantis pentru că a luat măsuri drastice împotriva teoriei critice a rasei. "Distrugerea familiei nucleare este unul dintre obiectivele lor. Orice lucru care sterilizează copiii, slăbește familia sau care, în orice alt mod, copleșește și împovărează societatea până la punctul în care oamenii ar fi disperați și ar cădea în mod natural să se bazeze pe guvernul lor este scopul lor. Scopul lor mai departe este puterea - puterea asupra părinților, puterea asupra copiilor lor", a spus el.

"Nu cred că sindicatele... au copiii ca număr unu în declarația lor de misiune. Primul lor obiectiv este să mențină status quo-ul cu orice preț. Iar dacă copiii suferă, ei bine, viața este nedreaptă". Friedman credea că îndoctrinarea făcea parte din obiectivele "marxiste". "Ei nu vor fi fericiți până când nu vom fi cu toții egali; socialismul este mizerie împărtășită. [Dar] ne vom descurca mai bine. Avem o constituție".