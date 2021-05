Unul din opozantii lui Lukasenko a murit subit in inchisoare. Avea o condamnare de 5 ani pentru participare la proteste

Activistul politic din Belarus, Vitold Asurak, care fusese condamnat in ianuarie 2021 la cinci ani de inchisoare, a murit in circumstante neclare.

Site-ul de stiri Onliner si alte publicatii au declarat ca a suferit un atac de cord intr-o inchisoare din estul Belarusului. Asurak avea 50 de ani, a fost membru al partidului de opozitie al Frontului Popular Belarus si coordonator al miscarii "Pentru libertate". La procesul in care a fost condamnat, si care s-a desfasurat in spatele usilor inchise in luna ianuarie, a fost gasit vinovat de incalcari grave ale ordinii publice si violenta impotriva politiei.

Intr- o reactie la informatiile legate de moartea activistului, lidera opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, aflata in exil a condmant autoritatile pentru moartea lui Asurak. "Oamenii nu sufera doar, oamenii mor din cauza regimului din Belarus", a scris ea intr-o postare pentru Twitter.

Zeci de mii de bielorusi au protestat luni de zile anul trecut, impotriva rezultatului alegerilor prezidentiale din august 2020 si in urma caruia Aleksandr Lukasenka a fost declarant invingator, pentru un al 6 lea mandat. Statele Unite si Uniunea Europeana nu au recunoscut rezultatul scutinului. Opozitia si Tihanovskaia au cerut noi alegeri, care sa se desfasoare cu respectarea standardelor internationale, relateaza Europa Libera

Uniunea Europeana si Statele Unite l-au pus pe Lukasenka si alti zeci de oficiali si oameni de afaceri pe lista sanctiunilor, inghetinsu-le activele si impunind interdictii de viza. Ca raspuns la moartea lui Asurak, purtatorul de cuvant al Uniunii Europene, Peter Stano, a declarat ca blocul "cere eliberarea imediata" a tuturor prizonierilor politici.