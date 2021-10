Va trimite SUA în incapacitate de plată economia mondială aflată în picaj? Experții in economie spun ca da!

Se așteaptă ca Trezoreria SUA să rămână fără fonduri până la jumătatea lunii octombrie. "Nota de plată trebuie plătită, și repede", relatează presa americană, adăugând: "Dacă Congresul nu autorizează mai multe împrumuturi, țara va intra în incapacitate de plată a datoriei sale. Acest lucru ar putea dăuna nu numai economiei americane, ci și economiei mondiale."

Ridicarea plafonului de îndatorare nu este ceva nou. Acesta a fost folosit ca o pârghie pentru a asigura disciplina fiscală în timp ce SUA își urmărește prioritățile de cheltuieli. Presa americana subliniază: "De data aceasta, republicanii nu cer reduceri bugetare ca o condiție pentru a susține proiectul de lege, ci le spun democraților să meargă mai departe, așa cum au făcut în primăvara anului trecut, aprobând planul de salvare a SUA de 1.900 de miliarde de dolari și plănuiesc să facă acest lucru cu bugetul de 3.500 de miliarde de dolari pe care îl pregătesc acum."



"Nu este un joc de pârghii în acest moment; este doar un joc de cartofi fierbinți", a declarat Marc Goldwein, director principal de politici al Comitetului pentru un buget federal responsabil din Washington. "Aceasta a fost una dintre cele mai dificile perioade din ultimii 100 de ani și de aceea cred că este perfect logic să mergem mai departe", "pentru a evita o catastrofă economică.", a declarat Senatorul democrat al Virginiei din comisia pentru buget, Tim Kaine. El spune că nu vrea să împovăreze generațiile viitoare cu datorii, menționând că democrații cred că pot găsi modalități de a plăti întregul buget de 3.500 de miliarde de dolari, care include reforme sociale radicale, inclusiv colegiul comunitar gratuit, extinderea beneficiilor de asigurări de sănătate și proiecte privind schimbările climatice.



Limita de îndatorare a fost stabilită în 1917 pentru a aduce o anumită disciplină fiscală agențiilor federale și, de asemenea, pentru a facilita rolul Congresului de a autoriza împrumuturi suplimentare. Practic, a spus guvernului: puteți împrumuta atât de mulți bani înainte de a trebui să vă întoarceți și să cereți permisiunea de a împrumuta mai mult. De la cel de-al Doilea Război Mondial, plafonul datoriei a fost modificat de 98 de ori. Cel mai recent, un acord din 2017 a suspendat limita de îndatorare până la 31 iulie 2021, permițând guvernului să se împrumute atât cât are nevoie până atunci pentru a-și îndeplini obligațiile, care includeau cecuri de stimulare pentru Covid-19 și alte cheltuieli legate de pandemii.



De la 1 august, Departamentul Trezoreriei a recurs la așa-numitele măsuri extraordinare pentru a continua să plătească facturile până când Congresul va lua din nou măsuri. Celălalt termen limită urgent pentru Congres este 30 septembrie, care reprezintă sfârșitul anului fiscal.



Pentru a menține guvernul în funcțiune și pentru a plăti salariile militarilor și prestațiile de asigurări sociale, Congresul trebuie să autorizeze un nou buget. În timp ce democrații încă se ceartă în legătură cu acordul lor de 3,5 trilioane de dolari - cu aripa progresistă și cea moderată a partidului în conflict cu privire la preț - ei au propus o măsură pe termen scurt. În această legislație, ei au inclus o propunere de suspendare a limitei de îndatorare până în decembrie 2022, permițând între timp guvernului să facă orice împrumut necesar pentru a plăti facturile. Camera Deputaților a adoptat legislația, dar liderul minorității din Senat, Mitch McConnell, a luat o poziție fermă împotriva acesteia.



Chiar dacă nu s-ar mai cheltui niciun ban, limita de îndatorare ar trebui totuși majorată pentru a plăti fondurile deja aprobate de Congres, dar care nu au fost încă cheltuite. Acesta este rezultatul unor decizii luate de ambele părți care au contribuit la niveluri record ale datoriei, care au ajuns la 128% din produsul intern brut la sfârșitul anului fiscal 2020. Dar, dacă democrații ar suspenda plafonul datoriei până în decembrie 2022, acest lucru le-ar permite efectiv să cheltuiască oricât de mult din deficit doresc de acum până atunci.



Deoarece democrații controlează președinția, Camera Reprezentanților și Senatul, republicanii nu au nicio modalitate de a reduce aceste cheltuieli, dacă acest lucru se face prin intermediul unui proces cunoscut sub numele de reconciliere bugetară. Democrații s-au folosit de reconciliere pentru a aproba planul de salvare a SUA în valoare de 1.900 de miliarde de dolari în primăvara anului trecut și intenționează să o folosească pentru a trece bugetul lor de 3.500 de miliarde de dolari, condus de președintele Comisiei pentru buget, Bernie Sanders din Vermont, în cursul acestui an. De asemenea, ar mai avea cel puțin încă o ocazie, în septembrie 2022, de a adopta un alt buget cuprinzător fără niciun sprijin din partea Partidului Republican.



Săptămâna aceasta, republicanii i-au acuzat pe democrați că au scris un cec în alb pentru contribuabilul american. "Democrații se grăbesc cu planul bugetar socialist al lui Bernie Sanders, iar republicanii nu vor fi o ștampilă de cauciuc pentru el", a declarat senatorul republican John Barrasso din Wyoming. Într-un tweet, el afirmă: "Republicanii nu vor aproba cheltuielile nesăbuite ale democraților. Dacă democrații vor să meargă singuri în privința cheltuielilor, atunci pot merge singuri în privința ridicării plafonului datoriei. Acesta din urmă denunță, de asemenea, iresponsabilitatea democraților la nivel național de a urma politica actuală din California, care ruinează acest stat american în ceea ce privește politica energetică.



Republicanii doresc ca democrații să abordeze problema plafonului datoriei în cadrul procesului de reconciliere bugetară. Dar în 2017, când republicanii au controlat președinția, Camera și Senatul, au ales să nu meargă pe această cale, iar democrații li s-au alăturat pentru a suspenda limita de îndatorare - un aspect pe care îl aduc acum în discuție. Unii democrați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la amploarea planurilor de cheltuieli ale administrației Biden. Fostul secretar al Trezoreriei lui Obama, Larry Summers, care a avertizat iarna trecută, a declarat pentru Politico în această vară că este din ce în ce mai îngrijorat de faptul că cheltuielile masive ar putea provoca inflație, chiar dacă susține investițiile pe termen lung, cum ar fi infrastructura.



Citând aceste avertismente, senatorul republican Charles Grassley din Iowa a declarat că, dacă republicanii ar sprijini "cheltuielile masive ale democraților", ar "turna benzină pe inflație". Alții susțin că această creștere a prețurilor se datorează în principal problemelor legate de lanțul de aprovizionare în caz de pandemie și că va fi relativ de scurtă durată. Începând cu cel de-al doilea mandat al fostului președinte Barack Obama, a început să se impună o nouă linie de gândire economică, în special în rândul economiștilor de stânga, potrivit căreia deficitul bugetar nu mai este o preocupare atât de mare pe cât se credea cândva. Printre cei mai proeminenți susținători se numără Stephanie Kelton, consilierul economic al senatorului Sanders și autoarea cărții The Deficit Myth.



Senatorul Sanders - un independent din Vermont care, în doar câțiva ani, a văzut cum o parte semnificativă a bazei democrate a îmbrățișat ideile socialiste democrate pe care le predică de zeci de ani - le face republicanilor o concurență acerbă. "Ar fi de neînțeles pentru mine, și cred că și pentru poporul american, dacă ați avea un partid republican care ar permite ca cea mai mare economie de pe planetă să eșueze". Economistul-șef al S&P Global pentru SUA, Beth Ann Bovino, a avertizat că, în cazul în care națiunea nu-și va mai plăti datoriile, impactul economic "ar fi mai rău decât prăbușirea Lehman Brothers în 2008", când SUA s-au confruntat ultima dată cu amenințarea unei închideri a guvernului și a unei posibile incapacități de plată.

Olivier Renault

Observateur Continental