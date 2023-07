Xi Jinping i-a spus lui Henry Kissinger că "stabilitatea" cu SUA este încă posibilă, dar relațiile se află la "răscruce"

Săptămâna aceasta, fostul secretar de stat american Henry Kissinger s-a întâlnit cu ministrul chinez al apărării, Li Shangfu. Ulterior, Departamentul de Stat a încercat să sublinieze că faimosul om de stat în vârstă de 100 de ani se află la Beijing în calitate de cetățean privat, nu în numele guvernului SUA; cu toate acestea, este clar că se transmit semnale și "mesaje" importante.

Joi, Kissinger s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping - acesta din urmă exprimându-și speranța că relațiile "stabile" cu Washingtonul pot fi restabilite. Relațiile dintre SUA și China au atins recent un punct scăzut, pe fondul creșterii numărului de restricții de exporturi vizate, în special în ceea ce privește comerțul cu tehnologie, într-o spirală care datează de la doborârea în februarie a "balonului spion" chinezesc deasupra coastei de est a SUA. În timpul vizitei, Kissinger a fost aclamat ca fiind un "prieten" al Chinei și ar fi încurajat cooperarea, prezentând un mesaj pozitiv asemănător cu ceea ce a spus Janet Yellen în recenta sa vizită oficială.

"Statele Unite și China ar trebui să elimine neînțelegerile, să coexiste în mod pașnic și să evite confruntările. Istoria și practica au dovedit în mod continuu că nici Statele Unite, nici China nu își pot permite să se trateze reciproc ca pe un adversar", a declarat Kissinger. Ministerul de Externe l-a lăudat pe Kissinger, spunând următoarele într-o conferință de presă joi: Referindu-se la rolul lui Kissinger în inițierea relațiilor dintre China și SUA în timp ce era consilier pentru securitate națională în timpul administrației Nixon, Wang a spus că acesta a jucat un "rol de neînlocuit în consolidarea înțelegerii reciproce dintre cele două țări".

"Politica americană față de China necesită înțelepciune diplomatică precum cea a lui Kissinger și curaj politic precum cel al lui Nixon", a declarat Wang, potrivit Ministerului de Externe. Kissinger a fost, de asemenea, secretar de stat în timpul lui Nixon. În cadrul întâlnirii Kissinger-Xi de joi, președintele chinez a avut un ton optimist: "China și Statele Unite se află din nou la răscruce de drumuri, iar cele două părți trebuie să ia noi decizii", a declarat Xi, potrivit unei declarații publicate de Ministerul chinez de Externe. "Privind în viitor, China și Statele Unite pot obține succese și prosperitate comune", a mai spus Xi.

În ceea ce-l privește pe Li, cu o zi înainte, acesta a acuzat "unele persoane din SUA" că nu au reușit să întâlnească China la jumătatea drumului. Ministrul Apărării Li se află el însuși sub sancțiunile Washingtonului în acest moment, lucru la care Beijingul a cerut să se renunțe înainte ca relațiile să se îmbunătățească semnificativ. "Istoria și practica au dovedit în mod repetat că nici SUA, nici China nu își pot permite să se trateze reciproc ca pe un adversar", a mai spus Kissinger, citat de un comunicat chinez. Potrivit mai mult din cuvintele lui Li din lectura chineză:

El a îndemnat SUA să facă "judecata strategică corectă" și a spus că speră ca Beijingul și Washingtonul să poată lucra în continuare împreună pentru a promova "o dezvoltare sănătoasă și stabilă" a relației dintre țări și armatele lor. Wang, în timpul întâlnirii cu Kissinger, a transmis un mesaj care reflectă preocupările Beijingului cu privire la politica americană față de acesta: "Încercarea de a transforma China este imposibilă, iar blocarea și reținerea Chinei este și mai imposibilă", a spus el, potrivit citirii chineze. Președintele Xi i-a spus lui Kissinger: "Poporul chinez prețuiește prietenia. Nu vom uita niciodată vechiul nostru prieten și contribuția dumneavoastră istorică la promovarea dezvoltării relațiilor dintre SUA și China și la consolidarea prieteniei dintre poporul chinez și cel american".

Tot în această săptămână, John Kerry, trimisul prezidențial special al lui Biden pentru climă, s-a aflat la Beijing pentru discuții privind clima. La fel ca și alte întâlniri la nivel înalt între înalți oficiali americani și chinezi, discuțiile privind clima par să nu fi dat niciun rezultat. Kerry a declarat miercuri, într-o conferință de presă de bilanț, că întâlnirile nu au reușit să producă niciun acord semnificativ privind clima, după discuții "sincere".

"Am venit la Beijing pentru a dezlega ceea ce este blocat de aproape un an, și anume dialogul personal între Statele Unite și China", a declarat Kerry. "Am avut conversații foarte sincere, dar am venit aici pentru a deschide noi drumuri, ceea ce considerăm că este important în această etapă, și este clar că vom avea nevoie de ceva mai multă muncă pentru a putea finaliza această sarcină, pe care credem în continuare, amândoi, că este fezabilă", a continuat el.