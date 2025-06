Partidele politice au devenit interpusele serviciilor secrete

Chiar înainte de 18 mai, data finalei prezidențiale, știam că, dacă iese Nicușor Dan președinte, atunci premier va fi Bolojan, treabă adjudecată încă dinainte de finala prezidențială de către cele patru partide nicușoriste: PSD, PNL, USR, UDMR. După ce a câștigat, vă amintiți că n-a trecut mult timp de atunci, Nicușor Dan n-a mai avut chef să reclame criza economică profundă, despre care ne tot vorbește de șase luni; a anunțat, însă, negocieri îndelungi, care vor ține săptămâni (uite că au ținut patru), negocieri care s-au dovedit a fi o mascaradă. Iar, de ieri, știm că avem, de fapt, soluția inițială cu Bolojan, premierul unui guvern format din partidele ce au nenorocit România în mandatele lui Iohannis. În acest interval de timp de o lună, cunoașteți felul în care s-a făcut de râs prima dată la portiță Nicușor Dan, după aceea cu engleza, vai de capul lui, la întâlnirile internaționale, după aceea s-a tot bâlbâit cum în mod ilegal, neconstituțional, conduce el negocierile la Cotroceni, cu amărâtul ăla de Dragoș Anastasiu, consilierul scos din pantoful lui Florian Coldea și din căciula lui Nicu Gheara, plus s-au mimat negocieri cu sindicatele, cu oamenii de afaceri, ăia din patronatul Concordia, unde sunt toate firmele acoperite ale serviciilor secrete, care cotizează acolo și ei, mă rog, nu sunt condamnați, pot să facă ilegalități, numai prostii pe care eu le-am văzut și acum vi le raportez ca un summum, la final.

Care este, totuși, explicația acestei întârzieri de o lună? Că putea să facă același guvern Bolojan, cu aceleași patru partide, începând cu 19-20 mai, când a depus el jurământul. Nu-l putem bănui pe Nicușor Dan, că ar fi fost ideea lui această tergiversare, deoarece omul nu are inițiativă și oricum nu avea ce să negocieze, că nu are experiență de negociator, după cum ați văzut. Nicușor, toată cariera sa, a fost pilotat de către oameni din serviciile secrete, știți părerea mea, probabil și de către Securitate, înainte de 1989; sunt și ceva documente, aștept să fiu contrazis. Ei bine, revenind la mascarada tergiversării, eu afirm că exact asta s-a întâmplat și acum, anume faptul că serviciile secrete au avut nevoie de timp ca să amenajeze deciziile interne din cele patru partide, spre a oferi nu numai un guvern compus din oameni aflați la maneta securiștilor, așa-zisul „Guvern Intelligence", dar și ca să pregătească tot pachetul de impunere a unor acoperiți în funcții importante, inclusiv la CCR și în conducerea acesteia, la serviciile secrete directorii civili, pe la manetele justiției, alte instituții și agenții importante. (Când zic Guvernare Intelligence, să știți, prieteni goldiști, că nu are legătură cu inteligența. Nu, nu sunt inteligenți. Iar asta s-a dovedit în mandatele Băsescu și Iohannis, când politicienii cu manetă, impuși de către serviciile secrete, au făcut praf economia și administrația românească.)

Aș putea să fiu contrazis sau să nu fiu crezut că ăsta este motivul tergiversării impunerii guvernului Bolojan. Dar răspund cu o întrebare retorică, simplă. Câți dintre voi mai credeți că deciziile din PSD, PNL, USR, UDMR au mai fost luate în ultimii ani prin votul organismelor de conducere reprezentative ale acestor partide? Câți? Cred că foarte puțini. De ce? Pentru că democrația internă de partid a fost ucisă în România de către Statul Paralel, iar procedura a fost simplă. Politicienii au venit la putere ca să se îmbogățească, nu după competență și nu în baza meritocrației, ca să se îmbogățească, deci ca să fure. Serviciile secrete i-au prins la furat, i-au documentat, iar în loc ca justiția românească să duduie și pușcările să fie pline de hoțomani politici, în loc de asta, România a fost prăbușită, politicienii au fost lăsați să se îmbogățească, atenție, dar lăsați și fără decizie. Ei au fost, în mandatele Băsescu și Iohannis, doar niște interpuși ai serviciilor secrete și ai armatelor de rezerviști ale acestor servicii secrete. Procedura a fost, deci, simplă și implementată prin șantaj cu dosare penale, frica de pușcărie a politicienilor asigurând fluența acestui proces. Asta s-a întâmplat și în ultima lună, dedicată alegerii cu penseta a unor interpuși politici ai serviciilor secrete, interne sau externe, în funcțiile de miniștri sau conducători de instituții de stat.

Cozmin Gușă