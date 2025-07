Nicuşor Dan, reacție clară în privința situației lui Dragoș Anastasiu: "E o problemă mare"

Preşedintele Nicuşor Dan s-a referit, sâmbătă, la situaţia în care se află vicepremierul Dragoş Anastasiu, punctând că aceasta este "o problemă mare". "E o problemă mare, e o problemă mare. Atât", a comentat el. Şeful statului a spus că nu a discutat pe acest subiect cu premierul Ilie Bolojan.

În presă au apărut relatări că Dragoş Anastasiu, în calitate de om de afaceri, a fost martor în dosarul de corupţie al fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu şi ar fi recunoscut că a semnat un contract fictiv prin care s-au mascat plăţi de mită către funcţionara ANAF. Anastasiu a transmis vineri că în dosarul de corupţie privind funcţionari ai ANAF nu a avut "niciun fel de avantaj juridic", ci a fost doar martor, subliniind că a acceptat funcţia pe care o deţine în prezent şi pentru că nu vrea ca "alţi antreprenori români să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajaţi ai statului".

"În spaţiul public au apărut informaţii despre implicarea mea într-un dosar de corupţie care viza mai mulţi funcţionari ai ANAF. Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunţător. Nu a existat nicio acţiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate şi alte societăţi comerciale care au fost în aceeaşi situaţie. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală. Context: Unul cunoscut, din păcate, de prea mulţi antreprenori, mai ales în vremurile acelea de acum 15-17 ani. Unii funcţionari ai statului român care presau şi chiar şantajau firmele, "recomandând" soluţii de tip contract de consultanţă cu o firmă pusă pe tavă de funcţionar pentru a corecta aşa-zisele nereguli descoperite în urma controalelor", a afirmat Dragoş Anastasiu, vineri, într-o postare pe Facebook.