România după Anastasiu

Dupa ce vom consuma si acest episod sporadic de conserva Rio mare, putem trece linistiti mai departe. Acest personaj era sortit esecului inca de la inceput, nivelul de aroganta ridicat nu era contrabalansat de cel de inteligenta, asa ca finalul era pecetluit din prima clipa. Era doar o chestiune de timp pana cand adevarul avea sa iasa la iveala, antreprenorul Rio mare revenind cumintel la locul lui in autocar. Romania de azi nu are nevoie de lectii, ci de solutii rapide si inteligente. Din nefericire, izvorul de creiere inteligente capabile sa faca asta pare limitat in aparatul guvernamental, totul incepand de la seful Guvernului.

Bolojan trebuie sa inteleaga rapid, daca isi doreste sa prinda paltonul la Guvern, ca a conduce o tara nu este deloc asemanator cu a conduce un judet. In al doilea rand, trebuie sa termine cu totii progresistii consultanti care isi fac poze prin Guvern precum niste copii mici plimbati prin muzeul Antipa. Ideea ca va aduce un suflu noi este o prostie imensa, politica nu se face asa si el stie foarte bine asta. Uitati-va numai la neterminatul de la ministerul Economiei care joaca rolul de controlor de bilete pe autobuz punandu-se non-stop pe Tik Tok, singura speranta la el fiind sa se trezeasca garnizoana mai repede si sa il cheme la padure ca sa i-o arate pe Scufita Rosie. Stiti cum e, a venit vara, se mai odihnesc si generalii iar asta micul a scapat liber si necontrolat la telefon. Imaginati-va doar ca acest personaj trebuie sa gandeasca viziunea economica a Romaniei in care companiile de stat sa joace un rol definitoriu. Euronews. No comment!

Lumea de azi va fi dominata de un nou concept al politicii externe - tranzactionalism. Relatiile bilaterale se vor intoarce pe prima scena, importanta lor devenind covarsitoare pentru dezvoltarea economica a statelor. Start-ul a fost dat de ceva timp, dar abordarea lui Trump din al doilea mandat nu face decat sa clarifice acest aspect si pentru prostii care inteleg mai greu. In acest sens, institutiile globale create la inceputul erei postbelice vor fi golite de continut, in traducere nimeni nu se va gandi la Romania si nu va mai lua decizii la comun din care sa beneficiem si noi. Spre disperarea noastra, trebuie sa reinvatam sa gandim cu creierul propriu si sa ne aparam interesul national, cu atat mai mult cu cat traim si in epoca suveranismului politic. Liderii politici trebuie sa devina capabili sa poarte o negociere cu statele paternere, astfel incat orice situatie sa devina win-win pe cat posibil.

In acest sens, orice decizie cu impact major trebuie explicata pe intelesul oamenilor si imbracata sub forma de avantaj national. Poporul nu este atat de prost pe cat vor sa creada diferiti progresisti, Bolojan nu trebuie sa cada in aceasta capcana. El stie, la fel ca toti ceilalti, ca bazinul de incredere de care beneficiaza alaturi de Nimicusor Dan este cel mai mic de la revolutie incoace pentru un presedinte nou ales. De ce? Din simplul motiv ca Nimicusor nu a fost ales. De aceea, baletul cu tot felul de conserve Rio mare si capete noi care joaca in filme cu Warren Buffett trebuie sa inceteze. Poporul nu va accepta nicio masura daca nu va intelege exact rostul ei. Sistemul nevazut nu mai are forta din era Basescu cand acesta taia tot, de la salarii pana la pensii cu zambetul pe buze, si sindicatele fredonau dansul pinguinului in fata la Guvern.

In acelasi timp, trebuie sa ii informez pe guvernanti ca nu exista nicio teorie economica care sa demonstreze cum ajungem la crestere economica prin austeritate. Trebuie regandite investitiile statului asa cum am scris de n-ori, dar nu trebuie in niciun caz stopate toate de-a valma. Ar fi o prostie colosala, mai ales ca cheltuielile militare care vin in locul taierilor de investitii nu aduc vreun efect de multiplicare in Romania. Povestile cu fabricile de armament pe care le vom pune noi la punct pentru a lua banii de offset dureaza ani multi, ani pe care acest guvern nu ii are la dispozitie. De aceea, toata politica de reducere a cheltuielilor trebuie implementata rapid, fara tam-tam, cat timp poporul mai este in vacanta. Daca vom continua sa aberam cu nu stiu ce sume de prin CA-uri si alte populisme ieftine nu vom face decat sa pierdem timpul degeaba. Daca astea sunt solutiile magice pentru a reduce deficitul si a face rost de bani pentru armament, atunci putem sa ne culcam linistiti cu bratele pe piept in asteptarea cortegiului funerar.

