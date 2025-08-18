Dramatic cat s-a tampit tineretul de azi: Bacalaureat de toamnă 2025 - Peste 70% dintre candidați nu au promovat examenul!

Ministerul Educației și Cercetării a publicat luni, 18 august, la ora 12:00, rezultatele inițiale ale celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat 2025. Din sinteza oficială reiese că rata cumulată de promovare a celor două sesiuni este 28,4%, iar numărul total al candidaților declarați promovați în această sesiune este 7.306.

La această a doua sesiune s-au prezentat 25.710 candidați din totalul celor 30.279 înscriși, ceea ce corespunde unei rate de participare de 84,9%. În urma probelor, 69 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă; aceștia nu vor putea participa la cele două sesiuni următoare ale examenului. Ministerul precizează că rata de promovare este calculată raportat la totalul candidaților prezenți, incluzând și persoanele eliminate.

Din totalul celor declarați promovați, 4.508 sunt candidați din promoția 2025, iar 2.798 provin din promoțiile anterioare; pentru ambele categorii, rata de reușită raportată este de 28,4%. Regulamentul amintește că nota minimă de promovare pentru fiecare probă scrisă este 5, iar media necesară pentru promovarea examenului este cel puțin 6.

Candidații pot vizualiza lucrările scrise și pot depune contestații luni, în intervalul orar 14:00-18:00; depunerea sau transmiterea contestațiilor este posibilă și prin mijloace electronice, termenul limită fiind luni, până la ora 18:00. Cei care formulează contestație trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că sunt conștienți că nota finală rezultată în urma soluționării contestației poate crește sau descrește față de nota inițială. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate marți, 26 august.