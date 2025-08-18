Russia Today a publicat imagini în care se vede cum steagul Statelor Unite ar fi fost montat alături de steagul Rusiei pe un blindat care atacă trupele ucrainene. Imaginile ar fi fost surprinse în regiunea Zaporojia, în apropierea satului Mala Tokmachka, după cum scrie presa rusă.

Vehiculul ar fi fost recuperat de la Forțele Armate Ucrainene, ulterior „reparat și reactivat", iar în prezent, rușii l-ar folosi pentru a îndeplini misiuni de luptă. La scurt timp după ce au apărut imaginile în care steagul Americii a fost montat pe un blindat care atacă trupele ucrainene, au apărut și primele reacții la propaganda rusă din online. Șeful Centrului pentru Studiul Ocupației susține că Rusia privește deja SUA ca pe un aliat, după summitul Trump - Putin din Alaska.

Petro Andriușcenko atrage atenția asupra faptului că Rusia ar putea lua cu asalt localitățile din regiunea Zaporojie. „Rușii au considerat deja Statele Unite un aliat și vor lua cu asalt Mala Tokmachka la bordul transportorului blindat M113 Malaya Tokmachka. Cu steagurile Federației Ruse și SUA. Acesta pare a fi sfârșitul logic al tuturor absurdităților lui Trump. Și toate acestea pe canalul oficial de propagandă oficială de la Russia Today. Nu există cuvinte", a spus Petro Andriușcenko, șeful Centrului pentru Studiul Ocupației.