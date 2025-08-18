Genetica, ultima redută în lupta cu Inteligența Artificială: O nouă elită umană prin selecția embrionilor în funcție de IQ

În Silicon Valley, testarea genetică a embrionilor crește în popularitate, ceea ce se presupune că prezice, printre altele, nivelul de inteligență al copiilor ce urmează să fie născuți, scrie The Wall Street Journal. Astfel de servicii costă între șase și 50 de mii de dolari - și sunt solicitate în rândul elitei tehnologice. Mai este și ideea ca o elita umana superinteligenta ar putea face fata dezvoltarii accelerate a Inteligentei Artificiale.

"Există un întreg ecosistem de oameni super-bogați sau raționaliști obsedați intelectual, cum ar fi cei de la Universitatea din California, Berkeley, care doresc cu adevărat să cunoască scorurile IQ pentru a le folosi ca unul dintre criteriile de selecție a embrionilor.", a declarat Stephen Hsu, co-fondator al Genomic Prediction. Startup-ul Herasight a povestit despre cuplu din Silicon Valley care a folosit servicii de testare genetică.

Aceștia sunt programatori care erau îngrijorați de cancer și boala Alzheimer în familiile lor, așa că au ales în mod deliberat procedura FIV pentru a verifica embrionii. Când au venit rezultatele testului, cuplul a făcut o foaie de calcul pe Google și a început să atribuie puncte embrionilor "pentru sănătate". Embrionul care a obținut cel mai mare scor și a avut al treilea cel mai mare IQ prevăzut a devenit fiica lor.

Această practică - unii au numit-o deja "optimizare genetică" - este controversată din punct de vedere etic și nu foarte eficientă în ceea ce privește rezultatele. Cert este că testele ADN moderne "văd" doar o parte din factorii genetici care afectează inteligența și nu iau în considerare factorul de mediu extrem de important. În plus, chiar dacă ar fi ales embrionul cu cea mai mare inteligență prezisă, "răsplata" ar fi mică: o medie de trei până la patru puncte de IQ în comparație cu o selecție aleatorie.

Selecția IQ-ului poate fi chiar riscantă. "Dacă alegi embrionul cu ceea ce crezi că este cel mai înalt nivel de inteligență, în același timp poți selecta aleatoriu embrionul cu cel mai mare risc de tulburare de spectru autist", a declarat Sasha Gusev, genetician statistic la Harvard. Pentru cei care doresc să crească un copil supradotat, oamenii de știință sfătuiesc să-și îmbunătățească nivelul de educație și să găsească un partener inteligent și educat.

Jennifer Donnelly, un agent matrimonial din Dallas, care cere până la 500.000 de dolari pentru serviciile sale, a asigurat că antreprenorii din Silicon Valley nu uită de această metodă: "Se vorbește constant despre inteligență și IQ ridicat [al potențialilor parteneri]. Oamenii vor să crească copii de succes, nu? Ei se gândesc nu numai la dragoste, ci și la ereditate." Unul dintre principalii entuziaști ai screeningului embrionilor din Silicon Valley, WSJ îl numește pe Zvi Benson-Tilsen, matematician și cercetător în securitatea inteligenței artificiale.

El este co-fondatorul Berkeley Genomics Project, o organizație nonprofit care promovează "optimizarea genetică". Potrivit lui Benson-Tilsen, a petrecut șapte ani cercetând AI și și-a dat seama că oamenii nu sunt suficient de inteligenți pentru a opri inteligența artificială avansată să distrugă umanitatea. Așa că acum Benson-Tilsen este interesat de tehnologii care "vor crea mai multe genii". "Intuiția îmi spune", spune cercetătorul, "că aceasta este una dintre cele mai bune speranțe ale noastre".