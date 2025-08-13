Monica Seles, fosta jucătoare înjunghiată în urmă cu 32 de ani, face dezvăluiri dureroase despre boala cumplită: "Mi-a luat mult timp să accept!"

Monica Seles, fosta jucătoare care a dominat tenisul mondial în anii '90, a vorbit despre prima dată despre boala care o macină. Fosta sportiva suferă de o boală autoimună rară, miastenia gravis, care afectează modul în care nervii comunică cu mușchii. Monica Seles povestește că diagnosticul a fost un adevărat șoc. În momentul în care a aflat că are miastenia gravis a trebuit să își dea un „reset". Așa cum a făcut și în alte momente cheie din viața sa.

„Jucam cu copiii sau cu membrii familiei și ratam mingea. Credeam că văd două mingi. Acestea sunt evident simptome pe care nu le poți ignora. Și pentru mine, așa a început această călătorie. Mi-a luat mult timp să accept, să vorbesc deschis despre asta, pentru că este un lucru dificil. Îmi afectează mult viața de zi cu zi. Chiar și uscarea părului cu foehnul a devenit foarte dificilă. Când am primit diagnosticul, m-am gândit: «Ce?» Pe terenurile de tenis a trebuit să o iau de la capăt de câteva ori. Primul meu mare «reset» a fost când am venit în SUA (din Iugoslavia) la 13 ani. Nu vorbeam limba, mi-am părăsit familia.

A fost o perioadă foarte dificilă. Apoi, bineînțeles, a deveni o jucătoare de top, și acesta este un «reset», pentru că faima, banii, atenția, toate acestea îți schimbă viața, iar la 16 ani este greu să te descurci cu asta. Apoi, desigur, rănirea mea, și atunci a trebuit să o iau de la capăt. Și asta fac acum", a spus Seles pentru Associated Press. Miastenia gravis este o boală cronică autoimună, neuromusculară, care provoacă slăbiciune la nivelul mușchilor scheletici, care sunt mușchii pe care corpul îi folosește pentru mișcare. Această afecțiune se caracterizează prin slăbiciune și oboseală rapidă a oricăruia dintre mușchii aflați sub controlul voluntar.

„Miastenia gravis" înseamnă literalmente „slăbiciune musculară gravă", dar multe cazuri sunt ușoare, iar speranța de viață este normală. Mușchii din jurul ochilor tind să fie afectați primii, ceea ce face ca pleoapele să cadă. Pacienții pot avea vedere dublă, slăbiciune la nivelul brațelor și picioarelor și dificultăți de mestecat, înghițit, vorbit și respirat. Mușchii involuntari, cum ar fi mușchii inimii, nu sunt afectați. Simptomele se înrăutățesc, adesea, cu activitatea fizică și se ameliorează după odihnă sau un somn bun. Miastenia gravis nu poate fi vindecată, dar tratamentul poate ameliora și chiar elimina simptomele.

"Tenisul a fost şi va fi mereu o parte importantă din viaţa mea. M-am gândit un timp la revenirea ca jucătoare profesionistă, dar acum am decis să mă retrag", spunea Seles. Seles s-a retras din tenis în 2008, la vârstă de 34 de ani. A câştigat 53 de titluri de simplu în circuitul WTA, dintre care nouă la turnee de Grand Slam. Ea a devenit numărul unu mondial în martie 1991, când avea 17 ani, şi a păstrat această poziţie timp de 178 de săptămâni. Jucătoarea care a marcat istoria tenisului a trecut prin clipe cumplite pe teren.

În aprilie 1993, la turneu de la Hamburg, a fost înjunghiată pe teren de un fan obsedat al nemţoaicei Steffi Graf, rivala Monicăi din circuit la acea vreme. A avut nevoie de doi ani pentru a reveni. Apoi a ajuns până în finala US Open. Câteva luni mai târziu, Seles a câştigat al patrulea său titlu la Australian Open, succes care a fost pentru ea şi ultimul în turneele de Grand Slam. Ultima victorie a jucătoarei americane în circuitul WTA datează din 2002, de la turneul de la Madrid. Seles a renunţat din nou la competiţii în primăvara anului 2003, din cauza unei accidentări la picior. Sportiva a intenţionat să revină în mai multe rânduri, dar nu a făcut-o.