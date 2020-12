Ladislau Boloni despre Ianis Hagi: "Trebuia să explodeze deja"

Ladislau Boloni (67 de ani) a vorbit despre evoluția carierei lui Ianis Hagi, antrenorul echipei Panathinaikos făcând o comparație între jucătorii români și cei francezi. De asemenea, Boloni a discutat despre o posibilă revenire în țară precizând că nu are bani pentru a deveni patron, însă ia în calcul o poziție de manager.

"Un jucător important trebuia să explodeze deja (n.r. la 22 de ani), mai ales la o națională unde rezultatele nu sunt extraordinare. Dacă mă gândesc la talentele lui, picior drept, picior stâng, vede și analizează soluțiile, atunci răspunsul e favorabil. Dacă iau în considerare că nu a reușit totuși în Belgia, că are greutăți în fotbalul scoțian, chiar dacă joacă la Rangers, dar nu are mai mult de 4-5 meciuri dificile acolo, atunci îmi spune <atenție!>. Ceea ce s-a creat în jurul lui, toți participanții la această <problemă Ianis>... toți greșesc. Nu doar din cauza numelui. Hai să lăsăm discuția asta! Ți-am mai zis că noi, în România, avem nevoie de Dumnezeu...

Mutu a avut nevoie de un an la Inter ca să ajungă sus. Nu vorbesc de Popescu, Dorinel sau Hagi, care au plecat maturi din România. Cei care ies acum din România nu pleacă maturi din țară. Cine acceptă riscul de a da 10 milioane, sau 5, pentru cineva care nu știi dacă va fi boom?!" - Ladislau Boloni pentru gsp.ro.

"Am apreciat jucătorii români, fiindcă le știam mentalitatea. Pe cei de acum nu-i știu prea bine. Jucători talentați avem. Totuși, cred că joacă, zic eu, cu frâna de mână trasă. Pot mai mult, dar nu pot. Mă abțin să aduc români fiindcă pot ieși discuții, cum că aș putea să o fac pentru un interes financiar, și nu am nevoie de astfel de bătăi de cap. Sumele de transfer știu în ce procentaj se apropie de adevăr. Realitatea, vizavi de jucătorul român, este că e mult mai ieftin decât se apreciază la el acasă. Nu poți pronunța 15 milioane de euro, cât aud că se spune acasă, când e foarte, foarte departe de asta" - Ladislau Boloni.

"Talent au, acasă, în fotbalul nostru, sunt excelenți, clar, însă pe plan internațional e greu să ajungi sus. Cunosc bine fotbalul francez, știu produsele academiilor franceze, cred că nu apreciez rău nici munca făcută acasă. Dacă pui în balanță acei jucători, din Franța, cu cei cotați la 10-15-20 de milioane acasă, automat, e în dificultate românul. În Franța scot an de an fotbaliști pe bandă rulantă, sau în Olanda, așa că e greu să faci aprecieri despre români. Au probleme de adaptare, de mentalitate, fotbalul e agresiv și mai rapid în Occident. Doar cumperi talent din România. Și e puțin cam scump.

Nu mă pot pronunța asupra lor, fiindcă nu le știu foarte bine valoarea, dar cum este Haaland pentru Norvegia nu am văzut în țară! Că nici fotbalul norvegian nu e de mare calitate. Ai nevoie de un Haaland, un tun, care să tragă după el și pe alții. Ai nevoie de propagandă, ca jucătorul țării respective să atragă ochii" - Ladislau Boloni.

"Poate mă voi întoarce în altă postură decât cea de antrenor, dar aș dori să mă întorc. Ca patron nu am bani... Manager? Da. Am deja niște planuri fixe, două și jumătate. Am avut discuții cu doi președinți foarte interesanți și pe amândoi îi apreciez foarte mult. Amândoi sunt de o seriozitate maximă și le dau credit.

În viața noastră nu știi niciodată să răspunzi la această întrebare (n.r. momentul revenirii). Poate va sosi într-o lună, bat în lemn, poate nu va sosi niciodată. Eu doar ți-am răspuns la întrebarea dacă m-aș întoarce în fotbalul românesc.

La Federație... Cu Federația eu nu am avut contact mai deloc. Nu-mi amintesc, cred că niciodată nu am vorbit față în față cu toată conducerea FRF. Ultima mea intervenție a fost o responsabilizare din partea mea a conducerii Federației, pentru ieșirea absolut inacceptabilă a suporterilor și jucătorilor de la FCSB după finala cu Sepsi. Mi-am spus părerea, am vrut să văd ce măsuri va lua FRF, nu s-a luat nimic, încă aștept momentul când am să le ofer un răspuns" - Ladislau Boloni.

"Trebuie să recunosc, deja e o problemă imensă acolo. De fapt, culorile roșu și albastru aparțin cui? Să lucrez pentru Steaua București? Da! Acum, FC-nu-știu-ce este Steaua sau nu este Steaua depășește puterea mea de cunoaștere. Eu am două echipe de suflet. Târgu Mureș, care va rămâne în inima mea până la moarte, și Steaua, pe care n-o pot uita pâna la moarte. Sunt niște sentimente la care nu pot și nu vreau să renunț niciodată. Sunt valori pe care, fără nicio recompensă, le-aș ajuta, dacă aș putea să fac pasul acela.

Apoi, am petrecut niște ani importanți la națională. Faptul că eu critic o banderolă a Stelei, asta nu înseamnă că uit ceea ce simt față de Steaua. Faptul că vorbesc despre două foste echipe militare, nu înseamnă că uit capodopera Craiova. Nu înseamnă să nu apreciez un fost adversar, Dinamo, să nu fiu sensibil la problemele pe care le are acum acest club, să nu apreciez eforturile extraordinare ale suporterilor de acolo, care țin în viață această valoare, Dinamo București.

Cred că s-au produs iregularități de ambele părți, fiecare cu partea lui în regulă încearcă să atace pe celălalt. Nu îndrăznesc să-mi dau cu părerea. Acest lucru ar fi putut să se rezolve ușor. Problema cea mai mare este că patronul actual, stilul lui de a conduce echipa, a adus ruptura. Nu doar față de fostul patron, dar și față de suporteri. Dacă ar fi putut să conducă, zic eu, cu mai mult discernământ, atunci războiul nu ar fi existat și s-ar fi găsit o cale de înțelegere" - Ladislau Boloni.

"E deosebit de tristă această situație în care Dinamo se trezește zilnic. A avut două exemple triste înainte, Steaua și Rapid, nu mai vorbesc de alte grupări din provincie. Și Rapidul are o forță de sentimente mare. Bogăția sentimentală a suporterilor este mai importantă decât a celui ce vine să conducă. Să dai clubul unui străin de care habar nu ai cine este... Cine a pus la cale această tâmpenie? Cum poți tu, conducerea lui Dinamo București, să nu simți această responsabilitate față de sentimentul care există în jurul acestui mare nume?

Mda. Dacă există o gaură financiară mare, despre ce să vorbească?! (n.r. faliment) Dar cine e în România omul care ar face sacrificiul de a investi în club?! Cei care au fost la conducere în acești ultimi zece ani, de când a început degringolada, cu toții sunt de vină că nu au reușit să aprecieze la justa valoare acest sentiment care ar fi putut duce la salvarea lui Dinamo. Bine, nu trebuie dată prea mare forță de decizie suporterilor, însă trebuie respectate sentimentele lor" - Ladislau Boloni.

Născut pe 11 martie 1953 la Târgu Mureș, Ladislau Boloni a antrenat de-a lungul carierei echipele Nancy, prima reprezentativă a României, Sporting Lisabona, Rennes, AS Monaco, Al-Jazira, Standard Liege, Al Wahda, Lens, PAOK Salonic, Al-Khor, FC Ittihad, Royal Antwerp, Gent, iar în prezent se află la Panathinaikos.