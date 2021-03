Razboiul pe avere: Cati mostenitori are Diego Maradona. Un tribunal a dat decizia

Justitia argentiniana a facut un prim pas pentru incheierea definitiva a discutiilor privind numarul de mostenitori care se vor inscrie la succesiunea lui Diego Maradona, fostul mare fotbalist decedat in noiembrie 2020 la 60 de ani.

Astfel, un tribunal din La Plata a decis ca Maradona are "cinci mostenitori universali": Diego Junior, nascut in Italia dintr-o relatie cu Cristina Sinagra, Dalma si Giannina, nascute din casatoria cu Claudia Villafane, Jana, fiica Valeriei Sabalain, si Diego Fernando, fiul de 8 ani nascut din relatia cu Veronica Ojeda. De-a lungul timpului, inclusiv dupa moartea lui Maradona, au mai aparut informatii si despre alti copii lasati in urma de vedeta argentiniana, inclusiv trei in Cuba, tara unde Diego a locuit intr-o perioada critica a vietii sale.