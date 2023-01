Un nou talent la lupte libere: Szebasztian Pecsi e "micul David" din Campionatul National!

O competitie importanta reunind sportivi din Campionatul National U13 la lupte libere s-a desfasurat in weekendul trecut in localitatea Corund (concursul international Lorincz Marton) si a marcat un moment deosebit cand concurentul clasat pe locul al doilea in campionatul din 2022 a reusit in mod spectaculos sa-l invinga pe ocupantul primului loc.

Szebasztian Pecsi (Rapid Bucuresti) a reusit performanta de a-l surclasa pe Yanis Man (CSS Targu Mures) la categoria lor de varsta, cu toate ca Pecsi este cu aproximativ 3 kg mai usor decat campionul din 2022 si cu un aan mai mic. Performanta a fost indelung aplaudata de spectatori si de specialistii din domeniu. Szebasztian este privit in lumea luptelor drept un promitator sportiv, un real talent. El locuieste in Ungaria, unde a canstigat mai multe competitii, iar in acest an este de asteptat sa castige Campionatul National din Romania, fiind considerat in momentul de fata drept cel mai bun luptator din categoria sa. Mai jos il puteti urmari in actiune: