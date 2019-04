WTA a blocat mutarea turneului de tenis de la Bucuresti in Ungaria: Acuzatii de sabotaj in tara vecina

Federatia de Tenis din Ungaria a anuntat ca WTA a blocat mutarea turneului de tenis de la Bucuresti la Budapesta, desi licenta a fost preluata de guvernul condus de Viktor Orban.

Desi proprietarul licentei, Jeno Marky, a semnat un acord cu guvernul maghiar pentru mutarea turneului de la Budapesta, competitia va avea loc si in 2019 la Bucuresti. "Din pacate, Federatia de Tenis din Ungaria a fost informata de conducerea WTA ca nu l-a autorizat pe Jeno Marky sa fie organizatorul unui turneu de tenis in Ungaria in 2019", a anuntat Federatia maghiara de tenis intr-un comunicat preluat de Nemzeti Sport.

Federatia de Tenis din Ungaria sustine ca vina pentru blocarea mutarii turneului la Budapesta o poarta Jeno Marky, care i-ar fi pacalit pe politicienii maghiari ca poate muta turneul desi acesta aparea in calendarul WTA si in 2019 la Bucuresti. "Jeno Marky trebuia sa stie ca aprobarea WTA era putin probabila din cauza procedurilor, insa el a asigurat guvernul ca nu sunt probleme si a anuntat ca turneul va avea loc la Budapesta din 2019. Decizia luata de WTA pune, de asemenea, jucatorii de tenis intr-o pozitie neplacuta, care s-au pregatit de un turneu ce nu va mai avea loc", a adaugat Federatia de Tenis din Ungaria.

In replica, Jeno Marky sustine ca, de fapt, vinovati ar fi oficialii Federatiei de Tenis de la Budapesta, care au incercat sa saboteze mutarea turneului. Conform spuselor lui Marky, Federatia maghiara ar fi informat WTA ca va organiza in regim propriu un turneu. "Cand am cerut mutarea turneului de la Bucuresti la Budapesta, stiam ca nu exista o alta competitie de tenis in Ungaria deoarece guvernul si-a luat angajamentul clar sa organizeze turneul meu. Am aflat de la reprezentantii WTA ca Federatia de Tenis din Ungaria, desi avea o decizie guvernamentala valida privind organizarea turneului, a negociat cu compania IMG pentru a organiza propriul turneu la Budapesta. Acest partizanat al Federatiei aproape ca a distrus intentiile Guvernului", a raspuns Jeno Marky, citat de agentia MTI.

Conform regulamentului din tenis, pentru a organiza un turneu WTA este nevoie si de acordul asociatiei nationale, insa conflictul din Ungaria dintre guvernanti si federatie nu a fost privit cu ochi buni de forul mondial. Pe de alta parte, si guvernul Orban se afla in conflict deschis cu Federatia de Tenis din Ungaria, iar mai multi oficiali sunt acuzati de delapidarea fondurilor publice. Tocmai de aceea, guvernantii suspecteaza ca Federatia de Tenis maghiara a incercat sa blocheze mutarea turneului la Budapesta.

In luna martie, Ministerul Sportului din Ungaria a dat un ultimatum Federatiei pentru a evita blocarea mutarii. "Singurul turneu pe care il sustinem este cel al lui Jeno Marky si dorim sa-l organizam incepand cu acest an. Aveti termen pana miercuri, la ora 12:00, sa luati legatura cu WTA!", se arata intr-un mesaj transmis de Tunde Sabo, secretarul de stat din Ministerul Sportului din Ungaria pe 12 martie.

In ultimii ani, guvernul Orban a investit masiv in sport, iar tenisul a fost, alaturi de fotbal si polo, o prioritate nationala. In tenisul din Ungaria s-au pompat bani grei, insa in ultima vreme au aparut tot mai multe suspiciuni ca oficialii Federatiei au delapidat sume importante. In aceste conditii, s-au deschis trei anchete ce vizeaza posibile delapidari de fonduri din partea oficialilor Federatiei de Tenis, iar guvernantii si oamenii care conduc tenisul in tara vecina sunt la cutite.