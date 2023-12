2024 este cel mai mare an electoral din istorie. 2 miliarde de oameni se vor duce la vot in epoca deep fake generat de AI

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține că în anul 2024 are drept obiectiv finalizare a 250 de kilometri de autostradă și drum expres.

In 2024 se anunta cel mai agresiv varf solar al ultimului secol. Ciclul solar este de 11 ani si are cate un minim si un maxim. Initial s-a prognozat maximul solar la inceputul lui 2025, insa expertii de la NASA il anunta mai devreme, la jumatatea lui 2024 si pana la finele anului viitor. E posibil sa asistam la furtuni solare apocaliptice.

In acest stat roman, un senator sau un deputat nu poate primi raspuns la o simpla intrebare: cine si cu ce mandat a reprezentat Romania in Comitetul Director( in care toate statele membre UE au fost reprezentate!) care s-a ocupat de achizitia de vaccinuri la nivelul UE?