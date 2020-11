31 de milioane de masti de protectie, retrase de la cumparare in Romania: "Consumatorul era indus in eroare"

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a retras de la comercializare peste 31 de milioane de masti de protectie dupa ce au fost identificate mai multe abateri de la normele de fabricare, a anuntat joi, 5 noiembrie, presedintele institutiei, Eduardt Cozminschi, intr-o conferinta de presa.

Seful ANPC a mentionat ca cele peste 31 de milioane de masti au fost retrase de la comercializare pana la remedierea deficientelor, iar alte 90.000 de masti au fost retrase definitiv in urma deficientelor constatate.

Acesta a explicat ca una dintre abaterile constatate in ceea ce priveste comercializarea mastilor a fost lipsa marcajului "CE" - certificat de conformitate agreat de Uniunea Europeana.

"Printre abaterile pe care le-am gasit, acestea sunt privitoare la informare partiala sau totala, am descoperit ca nu a fost aplicat marcajul CE, deci produsul nu corespunde normelor europene, nu a fost certificat de o autoritate recunoscuta pe plan european, nu au fost insotite de certificate de conformitate, nu au indicatii de utilizare, nu au indicatii de manipulare sau de inmagazinare.

De asemenea, am gasit si multe abateri de practici comerciale incorecte, astfel incat prin anumite denumiri consumatorul era indus in eroare sa cumpere acel produs in ideea ca ii asigura o protectie a sanatatii. Aceste masti (arata catre un pachet de masti retrase de la comercializare, n.r.) nu au un certificat de conformitate care a fost agreat de catre Uniunea Europeana. Ele poate sunt bune, nimic de spus, dar in momentul in care nu au un astfel de certificat, deci nu se poate aplica CE-ul pe ele, nu pot fi vandute in Romania", a mentionat presedintele ANPC.

Directorul general al Autoritatii, Paul Anghel, a adaugat ca printre mastile retrase de la comercializare se numara si masti care au marcajul CE, dar acesta a fost dat de un organism care nu este certificat la nivelul UE.

Presedintele ANPC a explicat ca mastile retrase definitiv de la comercializare au avut deficiente care tin de gradul de filtrare.

"Deficiente majore inseamna practic gradul de filtrare, deci gradul de filtrare daca este practic mai mic de 95%, acel produs nu va asigura niciun fel de protectie, iar consumatorul a fost indus in eroare", a afirmat Eduard Cozminschi.

Potrivit comunicatului remis ulterior de ANPC, abaterile constatate in cursul actiunilor de control au fost:

- lipsa totala sau partiala a elementelor de informare-caracterizare de pe eticheta produsului

- lipsa inscrierii instructiunilor de utilizare; lipsa mentionarii compozitiei materialului utilizat

- lipsa traducerii in limba romana a informatiilor si instructiunilor pe etichetele de produs

- lipsa indicarii elementelor de identificare si caracterizare, referitoare la denumirea producatorului/importatorului/distribuitorului si adresa sediului in Romania

- lipsa marcajului CE

- lipsa declaratiei de conformitate

- lipsa indicatiilor privind conditiile speciale de depozitare si/sau manipulare si/sau nerespectarea acestora

- lipsa informatiilor privind modul de intretinere a EIP

- lipsa lotului sau a numarului de serie ori a altui element care sa permita identificarea mastii - EIP

- lipsa inscrierii marimii mastii - EIP

- comercializarea de produse nesigure (in interiorul cutiei, mastile nu erau ambalate)

- practici comerciale incorecte

- lipsa afisarii sau afisare neconforma a preturilor

De asemenea, ANPC a descoperit anumite elemente care pot induce in eroare consumatorul cu privire la legalitatea produsului, cum ar fi:

- in declaratia de conformitate era inscris ca produsul masca era dispozitiv medical, iar raportul de testare era emis pentru un EIP care se supune altui cadru legal

- aplicarea marcajului CE de catre organisme neacreditate; aplicarea marcajului CE la produsele "masti igienice lavabile" si "masti igienice lavabile pentru copii" la care se afirma prin etichetare ca "nu fac parte din grupa echipamentelor individuale de protectie si nici din grupa dispozitivelor medicale", pe declaratia de conformitate fiind indicata Legea nr.245/2004

- neconcordanta intre denumirea produsului si informatiile de pe ambalaj si cele din declaratia de conformitate emisa de producator

- instructiuni de utilizare diferite de cele inscrise in fisa tehnica, produsul fiind prezentat drept un dispozitiv medical de tipul II, desi documentatia mentioneaza tipul I. Produsul avea marcajul CE fara ca producatorul sa poata prezenta un document eliberat de catre un organism de evaluare a conformitatii.