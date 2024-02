Aștia de la Davos au ajuns cu paranoia la maximum: Animalele de companie poluează la fel de mult ca mașinile. Toate animalele inblanzite de om sunt dușmanii planetei

La Forumul de la Davos a existat si o dezbatere cu privire la faptul că deținerea unui animal de companie este la fel de poluantă ca și deținerea unei mașini. Pe scurt, oamenii nu ar mai trebui sa detina catei si pisici, pe langa faptul ca animalele imblanzite de om, precum vacile si caii, de pilda, sunt deja dusmani ai planetei.

Deși amprenta exactă a emisiilor de carbon a prietenilor noștri blănoși este încă o sursă de dezbatere, un lucru este clar: câinii și pisicile au un impact asupra planetei, notează Euronews. Cum? Alimentația lor este cel mai mare contribuitor la amprenta de carbon, care necesită energie, pământ și apă pentru a fi produsă. Unul dintre cele mai des citate studii a fost realizat de Gregory Okin, profesor de geografie la UCLA. Potrivit studiului său din 2017, hrănirea câinilor și pisicilor creează în SUA echivalentul a aproximativ 64 de milioane de tone de dioxid de carbon în fiecare an. Acesta este aproximativ același impact ca 13,6 milioane de mașini pe șosea. De asemenea, Okin susține că, dacă animalele noastre de companie și-ar forma propria țară, aceasta ar ocupa locul 5 în topul consumului global de carne, după China, SUA, Brazilia și Rusia.

Cu toate acestea, mai mulți oameni de știință și-au exprimat îndoiala că aceste constatări sunt corecte. Argumentul: o mare parte din hrana pentru animale de companie provine din subproduse de origine animală, cum ar fi plămânii și rinichii. Studiul din 2017, pe de altă parte, contabilizează emisiile de gaze cu efect de seră ca și cum vacile și puii ar fi crescuți cu unicul scop de a fi transformați în hrană pentru animale de companie, ceea ce se întâmplă foarte rar, explică Peleter Alexander, conferențiar principal în domeniul securității alimentare globale la Universitatea din Edinburgh.

„Cred că este foarte greu de justificat, în parte pentru că se numără dublu. Aceste evaluări ale ciclului de viață care calculează factorii de emisie pentru carne, se bazează pe cât de multă carne este produsă, nu pe cât de multă carne și subproduse sunt produse. Deci, dacă ați însuma totul în acest mod, ați obține mai multe emisii decât cele produse", a declarat el pentru Euronews. Potrivit cercetării sale, Peter Alexander estimează că aproximativ 1% până la 3% din emisiile sistemului alimentar au fost asociate cu producția de alimente pentru animale de companie, mult mai puțin decât studiul din 2017, citat deseori.

În Europa, pisicile au fost cele mai populare animale de companie în 2022, cu peste 127 de milioane de pisici care locuiau în 26% din gospodării. Cu toate acestea, câinii au fost mai puțini cu doar un punct procentual, 25% dintre gospodăriile europene având un câine de companie. Dar oare deținerea unui animal de companie poluează mai mult decât deținerea unei mașini? Nu, conform calculelor lui Peter Alexander.

„Aș sugera că, pentru o mașină medie pe benzină din Marea Britanie, ați putea adăuga că echivalentul deținerii unui câine de zece kilograme timp de un an ar însemna să conduceți aproximativ 1.400 de mile sau 2.000 de kilometri. Aceasta reprezintă aproximativ 20% din distanța medie pe care o parcurg oamenii în Marea Britanie." Potrivit cercetătorului, deținerea unui câine de talie mică este aproximativ echivalentă cu o cincime dintr-o mașină, atunci când vine vorba de cantitatea de emisii în fiecare an. Așadar, nu vă faceți griji, nimeni nu spune că trebuie să renunțați la animalul dumneavoastră de companie. A avea un animal de companie are multe efecte secundare pozitive asupra sănătății noastre fizice și a bunăstării mentale.

S-a demonstrat că interacțiunea cu animalele reduce nivelul de stres și tensiunea arterială. Alte studii au constatat că animalele pot reduce singurătatea, pot crește sentimentele de sprijin social și pot stimula starea de spirit. Ce ar trebui să faceți dacă doriți să reduceți amprenta de carbon a animalului dumneavoastră de companie? Potrivit mai multor studii, puteți reduce cantitatea de carne cu care hrăniți anumite animale de companie și, de asemenea, puteți adopta animale mai mici sau mai puține pentru a limita cantitatea de hrană pentru animale de companie necesară a fi produsă. O soluție ar fi să diversificați proteinele din dieta lor. Peter Alexander sugerează reducerea cantității de carne de primă tăietură care este dată unor animale precum câinii, care reprezintă unul dintre principalii factori care generează emisii de gaze cu efect de seră.